Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Penerimaan Mahasiswa Baru, 2.125 Peserta Lolos Simak UI

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |20:25 WIB
Penerimaan Mahasiswa Baru, 2.125 Peserta Lolos Simak UI
Kampus UI. (Foto: Dok UI)
A
A
A

DEPOK - Dari 33.440 peserta yang mengikuti ujian Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI) jenjang Sarjana dan Program Pendidikan Vokasi, UI mengumumkan bahwa sebanyak 2.125 peserta lolos dan diterima sebagai calon mahasiswa baru (camaba) UI.

Hasil seleksi mandiri itu diumumkan secara daring pada Selasa (18/7) pukul 16.00 WIB melalui laman penerimaan.ui.ac.id. Peserta SIMAK UI terlebih dahulu memasukkan nomor ujiannya untuk dapat melihat hasil pengumuman tersebut.

Camaba yang diterima terdiri atas 599 S1 jalur Reguler, 1.218 S1 jalur Non Reguler, 192 Vokasi D3, dan 116 Vokasi D4. Dari seluruh camaba S1 jalur Reguler yang lolos, terdapat 93 camaba yang merupakan pendaftar program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Melalui jalur ini, prodi dengan penerimaan camaba terbanyak dari masing-masing rumpun adalah S1 Non Reguler Sistem Informasi, S1 Non Reguler Ilmu Administrasi Niaga, dan D3 Hubungan Masyarakat.

Bagi camaba yang telah memperoleh Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) diharuskan untuk melakukan Pra-Registrasi pada 18-26 Juli 2023 melalui laman pra-registrasi.ui.ac.id. Bagi mereka yang tidak melengkapi dokumen maka dinyatakan tidak menyelesaikan tahap Pra-Registrasi dan tidak diperkenankan untuk ke tahap berikutnya.

Selanjutnya, berdasarkan data dan hasil evaluasi kemampuan bayar penanggung biaya pendidikan, bagi para camaba jalur regular, UI menerapkan kebijakan penetapan besaran biaya pendidikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara berkeadilan. Camaba jalur reguler diwajibkan untuk mengisi data dan unggah berkas yang sesuai pada halaman Sistem Informasi UKT ukt.ui.ac.id mulai 19-24 Juli 2023. Sementara itu, bagi pendaftar KIP-K, tetap melakukan tahap Evaluasi dan Penetapan UKT sebagai bagian dari seleksi KIP-K UI.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/65/3179180/ui-Q2Hd_large.jpg
Universitas Indonesia Pastikan Tidak Ada Intervensi Politik di Kampus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178594/rupiah-gUYf_large.jpg
UI Edukasi Emak-Emak Soal Keuangan Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178584/kampus-GwWi_large.jpg
DPR: Intervensi Politik di Kampus Tidak sejalan dengan Prinsip Otonomi Perguruan Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177190/ui-PaE4_large.jpg
Proses Seleksi Dekan UI, Pengamat: Jangan Ada Intervensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/65/3173275/ui-Smwg_large.jpg
UI Ajak Siswa SMA Terampil Hadapi Era AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/65/3165546/petere-UV5S_large.jpg
Profil Peter Berkowitz, Akademisi Stanford dan pro Israel yang Diundang Jadi Pembicara di UI
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement