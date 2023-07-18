7 Nama Ospek yang Unik di Kampus-Kampus Favorit Indonesia

JAKARTA - 7 nama ospek yang unik di kampus-kampus favorit Indonesia sangat menarik untuk diulas. Ospek atau Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh mahasiswa baru. Ospek biasanya berisi kegiatan untuk memperkenalkan lingkungan kampus.

Selain memperkenalkan lingkungan kampus, dalam kegiatan ospek terdapat pengenalan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) untuk membuat maba tertarik menjadi angggota UKM.

Setiap universitas memiliki nama ospek yang berbeda supaya memberikan ciri khas pada masa orientasi mahasiswa baru.

Berikut ini nama ospek yang unik di kampus favorit di Indonesia, dilansir beragam sumber, Selasa (18/7/2023).

1. OSKM ITB

Nama ospek kampus ITB yaitu OSKM ITB, kepanjangannya adalah Orientasi Studi Keluarga Mahasiswa ITB.

2. ODM Undip

ODM adalah singkatan dari Orientasi Diponegoro Muda. Ospek ini merupakan masa pengenalan lingkungan di Universitas Diponegoro.

3. OKK UI

OKK UI merupakan singkatan dari Orientasi Kehidupan Kampus Universitas Indonesia. Kegiatan ini berisi pengenalan dan pembinaan mengenai kehidupan kampus untuk mahasiswa baru.

4. PPSMB UGM

Kegiatan ospek kampus UGM diberi nama PPSMB yang merupakan singkatan dari Pelatihan Pembelajar Sukses bagi Mahasiswa Baru. Kergiatan ini bertujuan untuk mewujudkan kegiatan orientasi dan pengenalan kampus yang berdasar nilai luhur dan jati diri universitas.

5. MPKMB IPB

Nama kegiatan ospek yang ada di IPB adalah MPKMB. Yang memiliki kepanjangan Masa Pengenalan Kampus Mahasiswa Baru. Kegiatan ini merupakan masa pengenalan kampus untuk mahasiswa baru IPB.