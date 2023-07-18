10 Beasiswa Luar Negeri Dengan Uang Saku Besar, Ada Senilai Rp35 Juta

JAKARTA -Deretan 10 beasiswa ke luar negeri dengan uang saku besar menarik peminat bagi calon mahasiswa. Pasalnya beasiswa juga memberikan bantuan finansial lain seperti uang untuk keperluan sehari-hari selama menempuh pendidikan di negara tersebut.

Setiap beasiswa memiliki besaran uang saku yang beragam. Besaran ini tentu bergantung pada institusi yang menyediakan beasiswa tersebut, serta keadaan kota atau negara tempat kita menempuh pendidikan.

Dilansir dari akun instagram Kobi Education, berikut adalah 10 beasiswa ke luar negeri dengan uang saku besar:

1. KAUST Scholarship

Beasiswa King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) di Arab Saudi memiliki besaran uang saku bulan paling tinggi dibanding lainnya yakni berkisar Rp23-35 juta.

Selain itu, beasiswa ini juga menyediakan tempat tinggal, asuransi kesehatan, hingga dana relokasi meliputi visa, tiket pesawat dan sebagainya.