Raih Juara Umum Paduan Suara Anak di Italia, The Resonanz Children's Choir Kembali Mengharumkan Nama Indonesia

JAKARTA - Kelompok paduan suara anak The Resonanz Children's Choir (TRCC) yang kembali mengharumkan nama Indonesia dengan berhasil meraih juara umum (Grand Prix) pada kompetisi paduan suara Internasional, Leonardo Da Vinci International Choral Festival di kota Firenze, Italia, pada hari Jumat malam, 14 Juli 2023.

Selain menjadi juara umum (Grand Prix), TRCC juga meraih juara kategori D (Children's Choir) dengan nilai 94,3 dan juara kategori G (Popular, Folk, Gospel, Barbershop, Jazz, and Modern Ensemble) dengan nilai 95,5. TRCC juga mendapatkan penghargaan sebagai paduan suara dengan koreografi terbaik.

Kelompok yang berkekuatan 51 penyanyi berusia 8 - 16 tahun tersebut dilatih oleh tim pelatih sekaligus konduktor yang terdiri atas Luciana Dharmadi Oendoen, Rainier Revireino dan David Hartono Chendra, dengan arahan dari direktur artistik, Avip Priatna.

Kompetisi paduan suara internasional Leonardo da Vinci International Choral Festival merupakan kompetisi paduan suara tahunan di kota Firenze, Italia, yang pada tahun ini masuk edisi kelima.

Acara berlangsung sejak tanggal 11 Juli dan mencapai puncak acara pada tanggal 14 Juli 2023. Kegiatan ini diprakarsai oleh organisasi paduan suara Florence Choral yang kerap menyelenggarakan kompetisi dan festival paduan suara di kota Firenze, Italia.

Pada kompetisi tersebut, TRCC mengikuti dua kategori, yaitu kategori D - Children's Choir, dan kategori G - Popular, Folk, Gospel, Barbershop, Jazz and Modern Ensembles.

Pada kategori D (Children's choir), TRCC tampil memukau para hadirin dengan tiga lagu pilihan bebas terikat yaitu: Mejikuhibiniu, sebuah lagu yang diciptakan khusus untuk koor anak-anak, karya komposer Indonesia Fero Aldiansya Stefanus, lagu Der Psalm 23 karya komposer Austria Franz Schubert, dan lagu Ihauteri Habanerak karya komposer Spanyol David Azurza. Pada kategori ini, TRCC dipimpin oleh konduktor Luciana Dharmadi Oendoen