Mengapa Air Laut Samudra Atlantik Lebih Asin dari Samudra Pasifik?

JAKARTA- Mengapa air laut Samudra Atlantik lebih asin dari Samudra Pasifik menarik untuk diulas. Penjelasan ini meliputi mengenai kadar kandungan serta proses terjadinya pembentukan rasa air laut.

Salah satu faktor air laut Samudra Atlantik lebih asin dari Samudra Pasifik adalah transportasi uap yang dibawa oleh angin perdagangan yang melintasi Isthmus di Amerika Tengah.

Mengapa air laut Samudra Atlantik lebih asin dari Samudra Pasifik juga adanya proses penguapan serta curah hujan. Adapun, penguapan air laut subtropis Atlantik Utara memberikan curah hujan yang lebih tinggi kepada wilayah tropis bagian barat Samudra Pasifik. Hal ini mengakibatkan lebih sedikit air tawar mengalir ke Samudra Atlantik.

Dengan begitu air laut Samudra Atlantik lebih asin, sedangkan Pasifik lebih segar. Selain itu bisa dijelaskan bahwa uap air didistribusikan bersama angin barat daya berpindah dari Atlantik Selatan melalui arus kutub antartika.

Kemudian arus kutub antartika membawa kelebihan air tawar dari Atlantik Selatan ini ke Samudera Hindia dan kemudian ke Samudera Pasifik.