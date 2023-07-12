Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Mengapa Air Laut Samudra Atlantik Lebih Asin dari Samudra Pasifik?

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |07:57 WIB
Mengapa Air Laut Samudra Atlantik Lebih Asin dari Samudra Pasifik?
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Mengapa air laut  Samudra Atlantik lebih asin dari Samudra Pasifik menarik untuk diulas. Penjelasan ini meliputi mengenai kadar kandungan serta proses terjadinya pembentukan rasa air laut.

Salah satu faktor air laut Samudra Atlantik lebih asin dari Samudra Pasifik adalah transportasi uap yang dibawa oleh angin perdagangan yang melintasi Isthmus di Amerika Tengah.

Mengapa air laut Samudra Atlantik lebih asin dari Samudra Pasifik juga adanya proses penguapan serta curah hujan. Adapun, penguapan air laut subtropis Atlantik Utara memberikan curah hujan yang lebih tinggi kepada wilayah tropis bagian barat Samudra Pasifik. Hal ini mengakibatkan lebih sedikit air tawar mengalir ke Samudra Atlantik.

Dengan begitu air laut Samudra Atlantik lebih asin, sedangkan Pasifik lebih segar. Selain itu bisa dijelaskan bahwa uap air didistribusikan bersama angin barat daya berpindah dari Atlantik Selatan melalui arus kutub antartika.

Kemudian arus kutub antartika membawa kelebihan air tawar dari Atlantik Selatan ini ke Samudera Hindia dan kemudian ke Samudera Pasifik.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement