Kunjungi Amazon hingga Microsoft XBOX di AS, Vokasi UI Galakkan Program Magang Internasional

JAKARTA - Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI), Padang Wicaksono, SE, PhD didampingi empat dosen tetap Vokasi, mengunjungi Seattle, Amerika Serikat, sebagai wujud komitmen global engagement serta memperluas jejaring internasional dan menggalakkan kemitraan dengan berbagai perusahaan global.

Mereka mengunjungi Amazon Inc, Warner Bros Discovery, dan Microsoft XBOX. Kerja sama yang akan dilakukan mencakup program magang internasional dan gagasan untuk kerja sama pengembangan laboratorium, serta program sertifikasi.

“Sebagai program pendidikan vokasional, perluasan kerja sama dilakukan tidak hanya ke industri nasional, melainkan juga ke perusahaan kelas dunia. Kami menginisiasi kerja sama dengan Amazon Inc, penjajakan dengan Warner Bros Discovery, serta Microsoft XBOX, khususnya untuk program studi di bidang komunikasi, seperti Produksi Media dan Hubungan Masyarakat,” kata Padang, dalam siaran pers.

Kerja sama dengan mitra industri luar negeri sangat penting untuk menciptakan iklim pembelajaran dan persaingan global sejak dini.

“Tidak dapat kita mungkiri, saat ini kesempatan dan persaingan dunia kerja tidak mengenal lagi batas wilayah dan area atau sering disebut borderless. Adanya program magang internasional, memungkinkan mahasiswa diberi kesempatan dan memiliki jiwa kompetitif agar dapat diterima dan berkarya di perusahaan-perusahaan luar negeri,” ujar Padang.

Amazon Inc yang merupakan perusahaan teknologi multinasional di bidang e-commerce, cloud computing, online advertising, digital streaming, dan artificial intelligence menyambut baik kunjungan ini. Penjajakan kerja sama yang dilakukan, yaitu magang mahasiswa, pengajaran, dan community outreach di Amazon Web Services (AWS).

Pilot project kerja sama ini, diimplementasikan pada program studi Produksi Media yang sudah dimulai dengan mata kuliah Inteligensi Media, dan berkembang ke program studi Hubungan Masyarakat, Penyiaran Multimedia, serta Periklanan Kreatif.