HOME EDUKASI KAMPUS

6 Jurusan Kuliah Paling Dicari Perusahaan Migas

Faisal Haris , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |10:30 WIB
6 Jurusan Kuliah Paling Dicari Perusahaan Migas
Ilustrasi/ Doc: Freepik
A
A
A

 

JAKARTA - Jurusan kuliah tak selalu berbanding lurus dengan pekerjaan. Namun, ada bidang-bidang pekerjaan yang membutuhkan basis pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh calon pelamar kerja.

Mungkin, salah satunya adalah bidang pekerjaan yang bergerak di sektor minyak dan gas (Migas). Pasalnya, agak sulit membayangkan lulusan seni bekerja di pengeboran minyak lepas pantai, bukan?

 BACA JUGA:

Nah, untuk kamu yang tertarik bekerja di sektor Migas, berikut 6 rekomendasi jurusan kuliah yang paling dicari perusahaan migas dikutip dari laman Akupintar.

1. Teknik Perminyakan

Teknik Perminyakan adalah salah satu jurusan yang memang fokus untuk mempelajari ilmu tentang perminyakan, mulai dari pengeboran, mengolah, dan mengeksplorasi minyak bumi dan gas alam. Salah satu universitas yang memiliki jurusan ini adalah UPN Veteran Yogyakarta.

 BACA JUGA:

Aspek teknis yang akan dipelajari, seperti geologi, geofisika, reservoir engineering, drilling, produksi, perencanaan, manajemen operasi lapangan, hingga pengelolaan aset minyak dan gas.

2. Teknik Pertambangan

Jurusan Teknik Pertambangan sudah banyak dibuka di sejumlah perguruan tinggi. Untuk kampus negeri ada beberapa universitas yang bisa dipilih seperti Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, ataupun Universitas Hasanuddin Makassar.

Menjadi mahasiswa Teknik Pertambangan akan memberi kalian kesempatan belajar tentang proses pengambilan sumber daya mineral dari bumi dan pemanfaatannya secara efisien dan aman.

Lulusan jurusan ini akan memiliki bekal pengetahuan tentang eksplorasi, pengelolaan tambang, pengolahan mineral, perencanaan tambang, reklamasi lahan, maupun manajemen pertambangan.

Halaman:
1 2 3
