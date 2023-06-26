JAKARTA-Biaya kuliah Universitas Negeri Manado jalur mandiri 2023 merupakan salah satu perguruan tinggi yang banyak diincar oleh calon mahasiswa.
Pendaftaran jalur mandiri Universitas Negeri Manado atau yang disebut Baku Beking Pande (BP2) tahun 2023 resmi dibuka 31 Mei hingga 15 Juli 2023. Untuk pendaftaran, calon mahasiswa dapat mendaftar melalui laman http://si.unima.ac.id/gtadmisi.
Adapun besaran biaya kuliah mahasiswa Unima melalui jalur mandiri tidak berbeda dengan jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT). Berikut Okezone rangkum biaya kuliah Universitas Negeri Manado jalur mandiri 2023 melansir dari laman unima.ac.id, Jumat (23/6/2023).
1. Prodi Pendidikan Teknologi Informasi & Komunikasi
Kelompok 1 - Rp. 500.000,00
Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00
Kelompok 3 - Rp. 2.000.000,00
Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00
Kelompok 5 - Rp. 4.000.000,00
Kelompok 6 - Rp. 5.000.000,00
-Prodi Teknik Informatika
Kelompok 1 - Rp. 500.000,00
Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00
Kelompok 3 - Rp. 2.000.000,00
Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00
Kelompok 5 - Rp. 4.000.000,00
Kelompok 6 - Rp. 5.000.000,00
-Prodi Teknik Elektro
Kelompok 1 - Rp. 500.000,00
Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00
Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00
Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00
Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00
-Prodi Teknik Mesin
Kelompok 1 - Rp. 500.000,00
Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00
Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00
Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00
Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00
-Prodi Teknik Bangunan
Kelompok 1 - Rp. 500.000,00
Kelompok 2 - Rp. 1.000.000,00
Kelompok 3 - Rp. 1.800.000,00
Kelompok 4 - Rp. 2.500.000,00
Kelompok 5 - Rp. 3.500.000,00