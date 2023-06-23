Program Jabar Future Leader Scholarship Kembali Dibuka Tahun Ini, Berikut Persyaratannya

JAKARTA - Pemprov Jawa Barat kembali membuka Program Jabar Future Leader Scholarship pada tahun ini. Program tersebut merupakan beasiswa bantuan biaya pendidikan untuk perguruan tinggi dari Dinas Pendidikan.

Program Jabar Future Leader Scholarship ditujukan untuk pelajar Jawa Barat yang sedang menempuh pendidikan jenjang D3, D4, S1, S2, atau S3 yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik.

Pemprov Jabar ingin menyiapkan generasi muda Jawa Barat sebagai calon pemimpin di masa depan yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan.

Pendaftaran Jabar Future Leader ini dibuka pada 23 Juni sampai 23 Juli 2023 melalui website https://beasiswa-jfl.jabarprov.go.id/.

Sementara itu, setiap jenis beasiswa memiliki persyaratan berbeda, untuk mengetahui persyaratan setiap jenis beasiswa secara lengkap bisa langsung mengunjungi laman web https://beasiswa-jfl.jabarprov.go.id/page/jenis-beasiswa.

Berikut sejumlah jenis beasiswa yang tersedia dalam Program Jabar Future Leader Scholarship.

1. Beasiswa Prestasi Akademik

a. Beasiswa Pendidikan D4/S1 Penuh (4 Tahun)

b. Beasiswa Pendidikan S2 (2 Tahun)

c. Beasiswa Pendidikan D3/D4/S1 5. Percepatan Akses Pendidikan Tinggi (1 tahun)

d. Beasiswa Pendidikan D3 (3 Tahun) D4/S1 (4 Tahun) Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU)

e. Beasiswa Pendidikan S3 (4 Tahun)

2. Beasiswa Non-Akademik

a. Beasiswa Pendidikan D3/D4/S1 Prestasi Keagamaan (1 tahun)

b. Beasiswa Pendidikan D3/D4/S1 Prestasi Seni dan Budaya (1 Tahun)

c. Beasiswa Pendidikan D3/D4/S1 Prestasi Olahraga (1 tahun)

d. Beasiswa Pendidikan D3/D4/S1 Prestasi Aktivis (1 tahun)