Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ilmu Komunikasi UPN Veteran Masuk 6 Besar Jurusan Paling Diminati SNPMB PTN 2023

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |09:08 WIB
Ilmu Komunikasi UPN Veteran Masuk 6 Besar Jurusan Paling Diminati SNPMB PTN 2023
Mahasiswa UPN Veteran (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Program studi (Prodi) S1 Ilmu Komunikasi Universitas Nasional Pembangunan Veteran Jakarta (UPNVJ) masuk urutan 10 besar daftar prodi terbanyak diminati dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2023.

Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mencatat UPNVJ berada di peringkat ke-6 dengan 3.728 peminat.

Prestasi ini menunjukkan bahwa Ilmu Komunikasi UPNVJ terus berkembang dari waktu ke waktu dan menjadi prodi yang semakin populer.

"Luar biasa sangat bangga. Semoga ke depannya Prodi S1 Ilmu Komunikasi dapat menjadi lebih baik lagi dari segala aspek," ucap Kaprodi S1 Ilmu Komunikasi Fitria Ayuningtyas, Jumat (23/6/2023).

Menurut Fitria, prestasi Ilmu Komunikasi UPNVJ sebagai salah satu prodi terbanyak diminati tahun ini merupakan bentuk nyata dari berbagai manuver yang telah dilakukan, seperti turut serta dalam Program Kompetisi Kampus Merdeka 2022 hingga menerima Dana Hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka 2022.

Selain itu, Prodi S1 Ilmu Komunikasi juga turut serta dalam akreditasi internasional di Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) dengan persiapan selama hampir dua tahun.

"Semua ini juga tak lepas dari peran dosen maupun mahasiswa yang sudah mulai melebarkan sayap untuk go international," kata Fitria.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement