Ilmu Komunikasi UPN Veteran Masuk 6 Besar Jurusan Paling Diminati SNPMB PTN 2023

JAKARTA - Program studi (Prodi) S1 Ilmu Komunikasi Universitas Nasional Pembangunan Veteran Jakarta (UPNVJ) masuk urutan 10 besar daftar prodi terbanyak diminati dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2023.

Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mencatat UPNVJ berada di peringkat ke-6 dengan 3.728 peminat.

Prestasi ini menunjukkan bahwa Ilmu Komunikasi UPNVJ terus berkembang dari waktu ke waktu dan menjadi prodi yang semakin populer.

"Luar biasa sangat bangga. Semoga ke depannya Prodi S1 Ilmu Komunikasi dapat menjadi lebih baik lagi dari segala aspek," ucap Kaprodi S1 Ilmu Komunikasi Fitria Ayuningtyas, Jumat (23/6/2023).

Menurut Fitria, prestasi Ilmu Komunikasi UPNVJ sebagai salah satu prodi terbanyak diminati tahun ini merupakan bentuk nyata dari berbagai manuver yang telah dilakukan, seperti turut serta dalam Program Kompetisi Kampus Merdeka 2022 hingga menerima Dana Hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka 2022.

Selain itu, Prodi S1 Ilmu Komunikasi juga turut serta dalam akreditasi internasional di Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) dengan persiapan selama hampir dua tahun.

"Semua ini juga tak lepas dari peran dosen maupun mahasiswa yang sudah mulai melebarkan sayap untuk go international," kata Fitria.