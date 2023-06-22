Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral! Toga Wisuda UPI Model Sunroof, Netizen Pertanyakan Desainnya

Nanda Aria , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |20:20 WIB
Viral! Toga Wisuda UPI Model Sunroof, Netizen Pertanyakan Desainnya
Ilustrasi/Foto: Tangkapan layar
A

 

JAKARTA - Toga wisuda Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ramai menjadi perbincangan di sosial media. Pasalnya, model toga UPI ini lain dari toga yang biasa dikenakan wisudawan.

Model toga wisuda UPI ini viral di sosial media TikTok usai diunggah oleh akun @nurisfattah. Dalam keterangan video tersebut ditulis bahwa toga wisuda ini model sunroof.

 BACA JUGA:

"Toga sunroof UPI punya, enggak ada lawan," tulisnya.

Video ini pun kemudian viral. Hingga artikel ini diunggah, video tersebut telah disukai oleh 85,7 ribu kali, dibagikan 3.064 orang, dengan 2.903 komentar.

Tak heran banyak netizen yang terheran-heran dengan model toga wisuda UPI tersebut. Tak sedikit dari mereka yang bertanya terkait desain toga yang dikenakan wisudawan itu.

"Serius, gue pengen tahu alasan yang sebenarnya kenapa tuh toga didesain kayak begitu," tulis akun @my*uneverse.

Halaman:
1 2
