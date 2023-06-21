Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kemenag Umumkan Beasiswa untuk 1.000 Santri, Pendaftaran Dibuka Awal Juli

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |08:01 WIB
Kemenag Umumkan Beasiswa untuk 1.000 Santri, Pendaftaran Dibuka Awal Juli
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) segera membuka pendaftaran Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) untuk 1.000 santri. Beasiswa ini merupakan hasil kolaborasi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dengan dana yang bersumber dari Dana Abadi Pesantren.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, perubahan skema penganggaran PBSB yang terintegrasi dengan program beasiswa dari LPDP Kemenkeu dimulai tahun ini. Dengan skema ini diharapkan membuka semakin banyak peluang bagi para santri yang ingin melanjutkan pendidikan dengan beasiswa.

"Ini merupakan kolaborasi yang diperlukan dalam rangka penguatan skema penggunaan dana abadi Pesantren dengan peningkatan SDM Pesantren. Insya Allah tahun ini dialokasikan Dana Abadi Pesantren sebesar Rp80 miliar untuk 1.000 Santri penerima Program Beasiswa Santri Berprestasi,” terang M Ali Ramdhani di Jakarta pada Sabtu, (17/6/2023).

Penegasan ini didasarkan pada laporan hasil Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PBSB yang berlangsung di Bogor, 13 – 15 Juni 2023 yang diikuti Tim Pengelola Dana Abadi Pesantren bersama 34 perwakilan perguruan tinggi mitra PBSB dalam negeri, perwakilan LPDP Kemenkeu, Majelis Masyayikh, dan Asosiasi Ma'had Aly (Amali).

