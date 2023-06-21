Mahasiswa UNS Gelar Pameran Seni Rupa Murni Persembahkan Pinarak Exhibition Lingguh Kursi

SEMARANG - Mahasiswa Program Studi (Prodi) Seni Rupa Murni Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta persembahkan Pinarak Exhibition, yang merupakan Pameran Seni Rupa oleh Mahasiswa Seni Rupa Murni Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) UNS angkatan 2021.

Karya yang ditampilkan adalah milik mahasiswa yang berkarya di Studio Grafis, Lukis, dan Kewirausahaan.

Pinarak Exhibition berlangsung selama tiga hari, mulai 20-23 Juni 2023. Pameran ini bertempat di Galeri FSRD Gedung HB Sutopo UNS. Fine art exhibition menampilkan beragam karya menarik oleh mahasiswa FSRD UNS. Selain itu, adapula Workshop dan live mural.

Pinarak Exhibition mengangkat tema "Lingguh Kursi", dimana terdapat keinginan untuk menciptakan ruang berkarya. Kepada uns.ac.id, Ketua Pelaksana Pameran, Vito Ariyanto menjelaskan terdapat lebih dari 50 karya seni grafis, seni lukis, dan instalasi karya original mahasiswa UNS.

"Kita menyediakan sebuah ruang untuk berekspresi dan berkarya. Arti 'Pinarak' ini seperti mempersilahkan. Sedangkan 'Lingguh Kursi' ini sebagai tempat kita untuk berekspresi," ujar Vito.

Dyah Yuni Kurniawati, S.Sn., M.Sn., selaku dosen pembimbing melihat pameran sebagai sebuah kebutuhan. Hal ini didasarkan atas segala aktivitas pembuatan karya yang telah dilakukan di studio selama satu semester untuk diapresiasi oleh masyarakat.

"Mahasiswa sebagai seniman akademik harus mempertanggung jawabkan segala yang dikerjakan di studio untuk bisa diapresiasi oleh masyarakat," tutur Dyah Yuni.