HOME EDUKASI KAMPUS

20 PTN Penerima Pendaftar Terbanyak SNBT 2023, Universitas Negeri Surabaya Teratas

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |15:26 WIB
20 PTN Penerima Pendaftar Terbanyak SNBT 2023, Universitas Negeri Surabaya Teratas
Konferensi pers SNBT (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) resmi merilis Perguruan Tinggi Negeri (PTN) penerima Calon Mahasiswa Baru (Camaba) terbanyak pada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun 2023.

Hal tersebut, dibeberkan oleh Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB, Mochamad Ashari dalam jumpa pers di gedung Kemendikbudristek, Jakarta Pusat Selasa (20/6/2023).

"Ini adalah daftar PTN yang menerima mahasiswa baru terbanyak di SNBT 2023, ada Universitas Negeri Surabaya di urutan teratas," ujar Ashari di lokasi.

Berikut 20 PTN dengan penerima Camaba terbanyak di SNBT 2023:

1. UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA, 10.206 diterima.

2. UNIVERSITAS BRAWIJAYA, 5.734 diterima.

3. UNIVERSITAS HASANUDDIN, 5.408 diterima.

4. UNIVERSITAS LAMPUNG 5.348, diterima.

5. UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, 5.094 diterima.

6. UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR, 4.547 diterima.

7. UNIVERSITAS NEGERI PADANG, 4.416 diterima.

8. UNIVERSITAS SRIWIJAYA, 4.316 diterima.

Halaman:
1 2
