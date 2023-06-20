SNBT 2023, Kedokteran UNPAD Program Studi Paling Diminati

JAKARTA - Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) membeberkan Program Studi paling diminati pada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun 2023. Hasilnya, Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) mejeng di posisi teratas.

Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB, Mochamad Ashari mengatakan, Pendidikan Dokter UNPAD menjadi prodi yang paling diminati di Indonesia kali ini.

"Pendidikan dokter UNPAD pendaftarnya paling banyak di Indonesia pada SNBT 2023," ujar Ashari dalam jumpa pers di Kemendikbudristek, Selasa (20/6/2023).

Ashari menambahkan, progam studi UNPAD kokoh dipuncak mengalahkan program studi lain di ITB dan UGM.

Berikut daftar program studi paling diminati pada SNBT 2023:

1. Pendidikan Dokter, Universitas Padjajaran (UNPAD) dengan 3.856 peminat.

2. Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institute Teknologi Bandung (ITB) dengan 3.848 peminat.

3. Psikologi, Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan 3.837 peminat.

4. Pendidikan dokter, Universitas Indonesia (UI) dengan 3.827 peminat.

5. Kedokteran, Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan 3.766 peminat.