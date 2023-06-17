Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Sasar Mahasiswa dan UMKM, 6 Perguruan Tinggi Kolaborasi Ciptakan Kurikulum EcoGreen

Hasyim Ashari , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |11:19 WIB
JAKARTA- Sebanyak enam Perguruan Tinggi di Indonesia seperti Universitas Trisakti, Universitas Parahyangan, Universitas Surabaya, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universitas Atma Jaya berkolaborasi menciptakan kurikulum EcoGreen.

EcoGreen merupakan sebuah konsep yang mengedepankan untuk lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan atau biasa disebut sebuah konsep ramah terhadap lingkungan.

Acara tersebut digelar pada Jumat (16/6/2023) di Universitas Atma Jaya. Adapun kolaborasi menciptakan kurikulum ini diperuntukan bagi para mahasiswa dan UMKM yang akan berlangsung dalam tiga tahun ke depan.

Co-Coordinator Universitas Parahyangan, Maria Widyarini mengatakan bahwa menciptakan kurikulum EcoGreen bagi mahasiswa dan UMKM sangat penting. Oleh karena itu, Maria ingin projek ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya.

"Tentunya ini sangat penting karena kami dalam 3 tahun kedepan ini salah satunya adalah mendesain kurikulum untuk para mahasiswa karena project ini sebetulnya kolaborasi antara universitas dan UMKM," ujarnya.

1 2
