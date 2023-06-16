Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Canberra Business School Teken Komitmen Kerjasama dengan Departemen Manajemen IPB

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |19:49 WIB
Canberra Business School Teken Komitmen Kerjasama dengan Departemen Manajemen IPB
Canberra Business School teken komitmen kerjasama dengan Departemen Manajemen IPB. (Dok)
A
A
A

CANBERRA - Guna meningkatkan kerjasama internasional, Departemen Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) aktif melakukan penjajakan dan inisiasi kolaborasi dengan berbagai universitas di luar negeri. Salah satu kerjasama yang akan dilakukan adalah dengan Canberra Business School, University of Canberra, Australia.

Didampingi Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra, delegasi dari Departemen Manajemen IPB berkunjung ke Canberra pada Kamis (15/6/2023). Tim delegasi IPB terdiri atas Dr Eko Ruddy Cahyadi selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Manajemen IPB, Prof Mamun Sarma, Dr Anggraeni Sukmawati, Dr Budi Purwanto dan Hardiana Widyastuti, SHut, MM.

Sementara tim dari University of Canberra terdiri atas Profesor Geoff Crisp selaku Wakil Rektor bidang Akademik University of Canberra, Profesor Lorne Cummings selaku Head of Canberra Business School, profesor Jennifer Loh selaku the Associate Dean bidang Research, serta profesor Raechel Johns dari School of Management.

Atdikbud KBRI Canberra, Mukhamad Najib, menyampaikan kerjasama internasional saat ini sudah menjadi keniscayaan, termasuk bagi Departemen Manajemen IPB. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sangat mendukung adanya kerjasama antara Departemen Manajemen IPB dan Canberra Business School, University of Canberra. Kerjasama ini, menurut Atdikbud Najib akan memberikan manfaat, baik bagi kedua universitas maupun bagi dosen dan mahasiswa.

“Dari KBRI Canberra, kami terus mengupayakan terjadinya peningkatan kerjasama antara universitas di Indonesia dan Australia. Kami selalu berusaha mendukung dan memfasilitasi universitas di Indonesia yang serius untuk membangun kolaborasi dengan universitas di Australia dan sebaliknya. Oleh karenanya kami dengan senang hati membantu Departemen Manajemen IPB untuk bisa melakukan penandatanganan komitmen kerjasama dengan Canberra Business School, University of Canberra,” kata Najib dalam keterangan tertulis.

Wakil Rektor University of Canberra, profesor Geoff Crisp, memberikan apresiasinya atas keinginan Departemen Manajemen IPB bekerjasama dengan Canberra Business School. Geoff mengungkapkan jika kerjasama bisa dilakukan lintas disiplin, mengingat IPB sangat kuat di bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan. Pemahaman akan lingkungan, menurut Geoff, akan memperkaya cara pandang mahasiswa bisnis dan manajemen yang lebih komprehensif.

“Saat ini dunia sangat peduli pada isu keberlanjutan, termasuk dalam bidang bisnis. Oleh karena itu, mahasiswa manajemen dan bisnis sangat perlu memahami isu-isu lingkungan. Reputasi IPB dalam bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan sangat penting untuk memperkuat kompetensi mahasiswa manajemen dan bisnis,” ujar Geoff.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Atdikbud KBRI Canberra IPB
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/65/3143896/kuliah-78zh_large.jpg
Daftar 10 Jurusan Favorit IPB di SNBT dan SNBP 2025, Persaingan Ketat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/65/3073415/ipb-university-didapuk-sebagai-perguruan-tinggi-terbaik-indonesia-s-sdgs-action-awards-2024-9w3R30mCkh.jpg
IPB University Raih Indonesia's SDGs Action Awards 2024 sebagai Perguruan Tinggi Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/65/3051173/profil-dadan-hindayana-dosen-ipb-yang-resmi-dilantik-jokowi-jadi-kepala-badan-gizi-nasional-HEGwQRSz2C.png
Profil Dadan Hindayana, Dosen IPB yang Resmi Dilantik Jokowi Jadi Kepala Badan Gizi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/65/3045571/mahasiswa-baru-tewas-gantung-diri-ipb-tegaskan-pengenalan-kampus-jauh-dari-perpeloncoan-bP4frZ3BnT.png
Mahasiswa Baru Tewas Tergantung, IPB Tegaskan Pengenalan Kampus Jauh dari Perpeloncoan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/65/3039643/ipb-jalin-kerja-sama-dengan-kampus-top-australia-I18ZSCwH4i.jpg
IPB Jalin Kerja Sama dengan Kampus Top Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/65/3038747/ipb-university-of-tasmania-tingkatkan-kapasitas-dosen-dan-peneliti-VPgYWvA7vD.png
IPB-University of Tasmania Tingkatkan Kapasitas Dosen dan Peneliti
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement