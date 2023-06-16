Putri Ariani Bercita-cita Sekolah di The Juilliard School, Berapa Sih Biayanya?

JAKARTA - Peraih Golden Buzzer AGT 2023, Putri Ariani dengan gamblang mengungkapkan bahwa cita-citanya adalah bersekolah di The Juilliard School.

Namun, sekolah tersebut terkenal dengan biayanya yang super besar. Kampus musik top impian Putri Ariani ini punya sejarah tersendjri yakni didirikan oleh Frank Damrosch pada 1905, lalu berganti kepemimpinan baru yakni Augustus Julliard.

Kampus yang berlokasi di Lincoln Center, New York, Amerika Serikat ini memiliki misi untuk memberikan pendidikan artistik berkaliber tinggi bagi para musisi, penari, aktor berbakat, komposer, koreografer, dan penulis drama dari seluruh dunia sehingga mereka dapat menggali dan mengembangkan potensinya sebagai seniman, pemimpin, dan warga dunia.

The Juilliard School sendiri telah melahirkan banyak alumni terkemuka. Dilansir dari EduRank, beberapa alumni The Juilliard School yang berhasil menjadi artis terkenal antara lain Robin Williams, Christopher Reeve, dan Brennan Clost.

Bagi orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya di kampus impian Putri Ariani tentunya harus merogoh kocek yang dalam.

Melansir dari laman resmi The Juilliard School, anggaran siswa di tahun akademik 2023/2024 bisa mencapai miliaran rupiah. Untuk biaya pendidikan pendidikan di The Juilliard School dipatok USD53.300 atau sekitar Rp790 juta.

Sebagian besar siswa yang masuk ke kampus tersebut biasanya akan tinggal di asrama dengan kamar ganda. Biaya asrama termasuk meal plan seharga USD 21.340 atau sekitar Rp 316 juta.