Gencarkan Kerjasama Internasional, Manajemen IPB Siap Kolaborasi dengan Sekolah Manajemen Top di Australia

JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian pada tingkat dunia, Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra mendorong dan memfasilitasi Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk bisa bekerjasama dengan Macquarie Business School, Australia.

Hal tersebut disampaikan Atdikbud saat melakukan pendampingan pada Tim delegasi Departemen Manajemen IPB yang berkunjung ke Macquarie Business School di Macquarie University, Australia pada Selasa 14 Juni 2023.

Dalam kunjungan tersebut, delegasi dari program pascasarjana ilmu manajemen IPB diterima oleh ketua departemen manajemen Macquarie University, professor Steven Grover yang didampingi oleh professor Robert Jack yang merupakan Course Director for the Master of Management dan Dr. Salut Muhidin, Senior Lecturer Macquarie University.

Sementara tim delegasi dari IPB terdiri dari Dr. Eko Ruddy Cahyadi selalu ketua Program Pascasarjana Ilmu Manajemen IPB dengan didampingi oleh professor Mamun Sarma, Dr. Budi Purwanto, Dr. Anggraeni Sukmawati dan Hardiyana Widyastuti dari Departemen Manajemen IPB.

Dalam pengantar kunjungan, Atdikbud KBRI Canberra, Mukhamad Najib menyampaikan dukungan penuhnya atas inisiasi kerjasama antara IPB dan Macquarie University. Menurut Najib, Pemerintah Indonesia mendorong universitas-universitas di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian melalui kolaborasi dengan universitas top dunia. Najib juga menguraikan beberapa program yang dapat dimanfaatkan seperti World Class Professor, Double Degree untuk program master, program mobilitas internasional bagi mahasiswa dan dosen.

“Macquarie Business School termasuk top 100 dunia berdasarkan QS World University Ranking, Macquarie juga telah mendapatkan akreditasi AACSB, sebuah akreditas internasional yang sangat bergengsi untuk bidang bisnis dan manajemen. Oleh karena itu sangat tepat jika IPB, khususnya departemen manajemen bisa bekerjasama dengan departemen manajemen Macquarie University," kata Najib dalam keterangannya, Kamis (15/6/2023).

Menyambut apa yang disampaikan oleh Atdikbud, Steven mengungkapkan bahwa kerjasama internasional sudah semestinya dilakukan, karena hal tersebut akan memberikan manfaat pada kedua belah pihak, khususnya bagi mahasiswa.

“Saat ini Departemen Manajemen Macquarie memiliki banyak mitra kerjasama internasional, namun kerjasama dengan Indonesia masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu kami menyambut gembira kedatangan departemen manajemen IPB, khususnya untuk melakukan kerjasama pendidikan pada program master”, ungkap Steven.