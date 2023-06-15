Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Biaya Kuliah Universitas Siliwangi Jalur Mandiri 2023

Muhammad Ramadhan , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |13:22 WIB
Biaya Kuliah Universitas Siliwangi Jalur Mandiri 2023
Universitas Siliwangi (Foto: Dokumen Unsil)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Siliwangi (UNSIL) juga membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri, selain melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).

Bagi mahasiswa yang berhasil masuk ke Unsil, ada biaya yang harus dibayarkan nantinya. Biaya tersebut disebut dengan Uang Kuliah Tunggal(UKT).

UKT tiap jurusan tentunya berbeda dan dibagi ke dalam 8 kelompok, dimulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 8. Kelompok 1 & 2 sama di semua prodi, yaitu Rp. 500.000 untuk kelompok 1 dan Rp. 1.000.000 untuk kelompok 2.

Berbeda dengan mahasiswa yang masuk melalui jalur SNBP dan SNBT, mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri nantinya akan dikenakan biaya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).

Melansir dari situs PMB Unsil, Nominal SPI ini bervariasi tergantung program studi atau kemampuan mahasiswa. Namun umumnya, nominal SPI antara Rp.0 sampai dengan Rp. 20 juta rupiah.

Khusus tahun 2023, belum ada keputusan resmi terkait nominal SPI. Namun, biaya yang dikenakan umumnya tidak jauh berbeda dengan biaya SPI tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah biaya UKT Unsil 2023 dari golongan 1-8:

Ekonomi Syariah S1

1. 500,000

2. 1,000,000

3. 2,000,000

4. 2,500,000

5. 3,000,000

6. 4,000,000

7. 5,000,000

8. 6,000,000

Pendidikan Masyarakat S1

1. 500,000

2. 1,000,000

3. 1,900,000

4. 2,800,000

5. 3,700,000

6. 4,500,000

7. 5,500,000

8. 5,900,000

