HOME EDUKASI SEKOLAH

Netizen Protes ke Nadiem, Minta Fenomena Wisuda TK-SMA Dihapus karena Memberatkan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |19:41 WIB
<i>Netizen</i> Protes ke Nadiem, Minta Fenomena Wisuda TK-SMA Dihapus karena Memberatkan
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem mengajak semua pihak untuk bergotong royong mewujudkan transisi yang menyenangkan dari PAUD ke SD.

Hal tersebut ia sematkan dalam media sosialnya Instagramnya, @Nadiemmakarim.

"Untuk mewujudkan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, mulai tahun ajaran baru mendatang kita semua harus bergerak untuk mencapai tiga target perubahan. Menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru di SD, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama dua minggu pertama di PAUD dan SD kelas awal, serta menerapkan pembelajaran yang membangun enam kemampuan fondasi anak di PAUD maupun di SD," katanya seperti dilihat Okezone, Kamis (15/6/2023).

"Mari bergotong royong mentransformasi pembelajaran di satuan pendidikan PAUD dan SD untuk melahirkan calon pemimpin Indonesia Emas 2045 yang cerdas dan berkarakter<" katanya lagi.

Namun, alih-alih mendapat respon positif, netizen justru menyampaikan kritik akan adanya fenomena "wisuda" yang dilakukan murid TK hingga SMA yang dinilai memberatkan orangtua.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
