Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

MNC Land Gelar Edukasi Ecobrick di SDN Caringin 3, Pegiat Seni: Bentuk Kepedulian Lingkungan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |14:40 WIB
MNC Land Gelar Edukasi Ecobrick di SDN Caringin 3, Pegiat Seni: Bentuk Kepedulian Lingkungan
Ilustrasi/Foto: Putra Ramadhani
A
A
A

 

BOGOR - MNC Peduli bekerja sama dengan MNC Land mengadakan kegiatan edukasi dan kreasi Ecobrick di SDN Caringin 3, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pada tanggal 5 Juni 2023 lalu.

Ecobrick merupakan konsep pengelolaan limbah yang kreatif dan ramah lingkungan. Dalam kegiatan ini, siswa-siswi diajarkan cara mengumpulkan sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang, seperti kemasan plastik bekas, botol minuman, dan lainnya.

 BACA JUGA:

Sampah-sampah plastik tersebut kemudian dimasukkan ke dalam botol dengan rapat dan padat, sehingga terbentuk Ecobrick yang kuat dan kokoh.

"Alhamdulillah gak ada kendala karena dari siswa-siswanya bisa buat tembok juga karena awal mulanya ecobrick ini diciptakan buatan pengganti bata, sekalian menjaga lingkungan juga sebagai fungsi yang lain dan banyak," kata Pegiat Sanggar Seni Ayenk di lokasi, Rabu (14/6/2023).

Kegiatan bersama MNC Peduli dan MNC Land ini pun sangat diapresiasi karena sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Terutama mengajarkan kepada generasi muda yakni SDN Caringin 3 untuk lebih menjaga dan mencintai lingkungan dari sampah.

"Sangat antusias juga karena sangat peduli dengan lingkungan juga perhatian terhadap generasi muda kita terutama anak-anak SD karena mereka yang akan melanjutkan kepedulian terhadap lingkungan. Itu saya apresiasi banget ke MNC Land dan MNC Peduli Harapan saya ke MNC Land dan MNC Peduli lebih banyak lagi mengadakan acara seperti ini supaya masyarakat lebih sadar terhadap lingkungan menjaga semangat sama-sama saling peduli," tutupnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/65/3130432/mnc_peduli-zvlO_large.jpg
Dukung Pejuang Kanker, Peserta Fun Run Miles for Miracles: Berlari Sambil Berdonasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088197/alasan-mnc-peduli-kkp-hingga-forjukafi-bagikan-kacamata-gratis-ke-1-000-anak-di-jakarta-sdUPLp2Ty3.jpg
Alasan MNC Peduli, KKP hingga Forjukafi Bagikan Kacamata Gratis ke 1.000 Anak di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/624/3003567/hardiknas-mnc-sekuritas-bersama-mnc-peduli-gelar-csr-vYBRmyddAr.jpg
Hardiknas, MNC Sekuritas Bersama MNC Peduli Gelar CSR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/14/624/2830700/mnc-peduli-dan-mnc-land-gelar-edukasi-pengelolaan-sampah-di-sdn-caringin-3-bogor-ssCNunTjmi.jpg
MNC Peduli dan MNC Land Gelar Edukasi Pengelolaan Sampah di SDN Caringin 3 Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/02/624/2719199/salurkan-bantuan-korban-gempa-cianjur-ini-harapan-wali-murid-siswa-sekolah-regina-pacis-jvX9BBEnDG.jpg
Salurkan Bantuan Korban Gempa Cianjur, Ini Harapan Wali Murid Siswa Sekolah Regina Pacis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/02/624/2719194/dipercayai-sekolah-regina-pacis-jakarta-soal-bantuan-gempa-cianjur-mnc-peduli-langsung-kami-salurkan-juOHz3zlkt.jpg
Dipercayai Sekolah Regina Pacis Jakarta soal Bantuan Gempa Cianjur, MNC Peduli: Langsung Kami Salurkan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement