MNC Land Gelar Edukasi Ecobrick di SDN Caringin 3, Pegiat Seni: Bentuk Kepedulian Lingkungan

BOGOR - MNC Peduli bekerja sama dengan MNC Land mengadakan kegiatan edukasi dan kreasi Ecobrick di SDN Caringin 3, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pada tanggal 5 Juni 2023 lalu.

Ecobrick merupakan konsep pengelolaan limbah yang kreatif dan ramah lingkungan. Dalam kegiatan ini, siswa-siswi diajarkan cara mengumpulkan sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang, seperti kemasan plastik bekas, botol minuman, dan lainnya.

Sampah-sampah plastik tersebut kemudian dimasukkan ke dalam botol dengan rapat dan padat, sehingga terbentuk Ecobrick yang kuat dan kokoh.

"Alhamdulillah gak ada kendala karena dari siswa-siswanya bisa buat tembok juga karena awal mulanya ecobrick ini diciptakan buatan pengganti bata, sekalian menjaga lingkungan juga sebagai fungsi yang lain dan banyak," kata Pegiat Sanggar Seni Ayenk di lokasi, Rabu (14/6/2023).

Kegiatan bersama MNC Peduli dan MNC Land ini pun sangat diapresiasi karena sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Terutama mengajarkan kepada generasi muda yakni SDN Caringin 3 untuk lebih menjaga dan mencintai lingkungan dari sampah.

"Sangat antusias juga karena sangat peduli dengan lingkungan juga perhatian terhadap generasi muda kita terutama anak-anak SD karena mereka yang akan melanjutkan kepedulian terhadap lingkungan. Itu saya apresiasi banget ke MNC Land dan MNC Peduli Harapan saya ke MNC Land dan MNC Peduli lebih banyak lagi mengadakan acara seperti ini supaya masyarakat lebih sadar terhadap lingkungan menjaga semangat sama-sama saling peduli," tutupnya.