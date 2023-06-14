Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

4 Cara Memainkan Instrumen Major Flute, Alat Musik yang Mahir Dimainkan Putri Ariani Pemenang Golden Buzzer AG

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |10:57 WIB
4 Cara Memainkan Instrumen Major Flute, Alat Musik yang Mahir Dimainkan Putri Ariani Pemenang Golden Buzzer AG
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Cara memainkan instrumen major flute, alat musik yang mahir dimainkan Putri Ariani pemenang golden buzzer AGT 2023 menarik untuk dikulik.

Siswi kelas XI SMK Negeri 2 Kasihan Yogyakarta itu pandai memainkan instrumen major flute. Disekolahnya alih-alih menonjolkan bakat bernyanyin, Putri Ariani justru terkenal akan kepiawaiannya memainkan alat musik tiup tersebut.

Major flute adalah alat musik tiup kayu yang sering digunakan dalam orkestra, ansambel, dan instrumen solo. Suara indah dan melodi yang mengalun membuat major flute populer di kalangan pemusik.

Tertarik mempelajari instrumen major flute seperti Puteri Ariani? Berirut cara memainkan instrumen major flute alat musik yang mahir dimainkan Putri Ariani pemenang golden buzzer AGT 2023:

1. Melatih Pernafasan

Sama seperti latihan vokal, bermain flute juga perlu mengatur pernafasan. Cara melatih pernafasan yakni dengan menarik nafas dan tahan selama 4 detik. Kemudian keluarkan nafas secara perlahan.

Halaman:
1 2 3
