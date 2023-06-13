Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Daftar Tokoh-Tokoh Lulusan Juilliard School, Kampus Impian Putri Ariani Pemenang Golden Buzzer AGT

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |15:42 WIB
Daftar Tokoh-Tokoh Lulusan Juilliard School, Kampus Impian Putri Ariani Pemenang Golden Buzzer AGT
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Daftar tokoh-tokoh lulusan Juilliard School, kampus impian Putri Ariani pemenang golden buzzer AGT 2023 menarik dikulik.

Sekolah ini secara resmi telah terkenal sebagai lembaga pendidikan pertunjukan seni terkemuka di dunia. Terletak di New York City, Amerika Serikat, Juilliard School telah melahirkan banyak tokoh-tokoh terkenal dalam bidang seni.

Berikut daftar tokoh-tokoh lulusan Juilliard School, kampus impian Putri Ariani pemenang golden buzzer AGT 2023 melansir EduRank:

1. Robin Williams

Bernama lengkap Robin McLaurin Williams adalah seorang aktor dan komedian asal Amerika Serikat. Robin Williams merupakan lulusan Juilliard School tahun 1976. Dirinya terkenal akan kemampuan improvisasinya yang luar biasa.

Perannya sangat menonjol dalam beberapa film seperti Good Morning, Vietnam (1987), Dead Poets Society (1989), dan Mrs. Doubtfire (1993). Robin Williams juga menerima banyak penghargaan seperti Academy Award, Primetime Emmy Awards, Golden Globe Awards.

Halaman:
1 2 3
