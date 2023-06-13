Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Apa Itu Juilliard School? Sekolah Impian Putri Ariani Peraih Golden Buzzer America's Got Talent 2023

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |11:39 WIB
Apa Itu Juilliard School? Sekolah Impian Putri Ariani Peraih Golden Buzzer America's Got Talent 2023
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Apa itu Juilliard School? Sekolah impian Putri Ariani peraih golden buzzer America's Got Talent berhasil memukau juri America's Got Talent (AGT) 2023.

Suara indah Putri Ariani menghipnotis para juri untuk memberikan golden buzzer. Tombol emas itu sangat berharga dan hanya bisa diberikan satu kali salam satu musim AGT. Berkat golden buzzer, Putri Ariani langsung melesat ke babak semifinal.

Pencapaian Putri Ariani sontak saja menyita perhatian publik. Simon Cowell bahkan sampai naik panggung untuk mengapresiasi gadis kelahiran 31 Desember 2005 itu.

Diketahui Putri Ariani merupakan siswi kelas kelas XI SMKN 2 Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Dara berprestasi itu memiliki mimpi melanjutkan pendidikannya ke Juilliard School.

Lantas apa itu Juilliard School? Sekolah impian Putri Ariani peraih golden buzzer America's Got Talent 2023.

