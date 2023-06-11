PPI Jepang Selenggarakan Konferensi Ilmiah, Bahas Pendidikan hingga Investasi

OSAKA - Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (PPIJ) menyelenggarakan simposium ilmiah tahunan Annual Scientific Symposium of Indonesian Collegian in Japan (ASSIGN 2023) yang bertemakan “berpikiran kreatif dan inovatif untuk memperkaya hubungan Indonesia dan Jepang” dalam rangka memperingati 65 tahun terjalinnya hubungan Indonesia-Jepang.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (11/6/2023), acara berlangsung selama kurang lebih lima jam dengan menghadirkan beberapa narasumber dari berbagai latar belakang yang menyampaikan gagasan dan pemikiran mereka di bidang pendidikan, teknologi, ekonomi, kesehatan, energi, keadilan sosial, lingkungan, dan investasi.

Acara diawali dengan pesan pembuka oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Bapak Heri Akhmadi dan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Osaka Ibu Diana Sutikno. Dalam pembukaannya, Duta Besar Akhmadi berpesan bahwa akademisi dan generasi muda memiliki peranan besar dalam menggerakkan hubungan Indonesia-Jepang dengan memberikan gagasan dan menjalankan aksi nyata untuk mempererat hubungan Indonesia-Jepang.

Adapun kepemimpinan Indonesia dalam konferensi G20 dan ASEAN baru-baru ini telah membekali Indonesia untuk menduduki dapuk kepemimpinan untuk menindaklanjuti isu transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global.

Senada, Konsul Jenderal Sutikno juga menyampaikan bahwa mahasiswa dan peneliti dapat berperan dalam citizen diplomacy dan people to people diplomacy dengan menghargai aturan yang berlaku di Jepang serta memperkaya pengalaman kemahasiswaan mereka selama menempuh studi di Jepang.

Menurutnya, perhelatan ASSIGN juga telah menjadi kesempatan bagi pelajar Indonesia di Jepang untuk menerima masukan dari sesama mahasiswa dan narasumber dalam menggagas poin pengembangan hubungan Indonesia-Jepang. Untuk itu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka telah secara aktif mendukung dan berupaya untuk memfasilitas sumbangsih pelajar Indonesia di Jepang.

Terlebih, saat ini Pemerintah Jepang telah mengalokasikan dana KGAP+ untuk mendanai startup asing dalam memperluas kegiatan usahanya di Jepang.