HOME EDUKASI KAMPUS

Selamat! Kemenag Umumkan 30 Penerima Beasiswa Kuliah di Maroko

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |05:17 WIB
Selamat! Kemenag Umumkan 30 Penerima Beasiswa Kuliah di Maroko
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan 30 penerima beasiswa kuliah di Maroko tahun 2023. Beasiswa ini diberikan Pemerintah Maroko melalui Kemenag.

"Setelah melalui tahapan ketat, mulai dari seleksi tertulis dengan computer based test atau CBT dan wawancara, hari ini kita umumkan 30 penerima beasiswa kuliah di Maroko. Kita umumkan juga empat peserta cadangan," ujar Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ahmad Zainul Hamdi di Jakarta dikutip dari laman Kemenag, Sabtu (10/6/2023).

"Beasiswa ini diberikan oleh pemerintah Maroko hanya proses seleksinya dipercayakan kepada Kementerian Agama," katanya.

Menurut Inung, panggilan akrab Ahmad Zainul Hamdi, seleksi beasiswa kuliah di Maroko ini ramai peminat. Total ada 1.179 peserta yang mendaftar. Dari jumlah itu, sebanyak 901 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi. Namun, hanya 706 anak yang melakukan daftar ulang.

"Mereka selanjutnya mengikuti Computer Base Test (CBT) di 15 Pusat Pengembangan Bahasa Universitas Islam Negeri (UIN) pada 28 Mei 2023. Hasilnya, ada 207 yang dinyatakan lolos passing grade dengan nilai di atas 60," kata Inung.

"Tahap selanjutnya adalah seleksi wawancara pada 4 Juni hingga diperoleh 30 nama lulus dan empat nama dengan status cadangan," imbuhnya.

Topik Artikel :
Beasiswa Maroko Kemenag Beasiswa
