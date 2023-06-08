Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Siapa Pemilik Kampus Elit UPH? Ini Dia Sosoknya

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |20:55 WIB
Siapa Pemilik Kampus Elit UPH? Ini Dia Sosoknya
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Siapa pemilik kampus elit UPH? Ini dia sosoknya yang mencuri perhatian karena memiliki gurita bisnis. Apalagi, kampus ini telah banyak melahirkan lulusan yang berkiprah dalam dunia bisnis dan entertainment. Dibalik prestasi dan reputasinya, banyak orang bertanya-tanya sosok dibalik institusi pendidikan ini.

Pemilik kampus elit UPH adalah seorang pengusaha sukses bernama James Riady anak dari Mochtar Riady. James Riady mendirikan Universitas Pelita Harapan bersama Ir. Johannes Oentoro pada tahun 1994 dibawah naungan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH).

Sebelum memiliki gedung sendiri, UPH menempati gedung Lippo Bank yang berlokasi di Kedoya, Jakarta. Namun sekarang UPH sudah memiliki gedung sendiri yang berlokasi di Jl. M.H. Thamrin Boulevard, Kota Tangerang.

Sebagai pemilik kampus elit UPH, James Riady lahir pada 7 Januari 1957 di Jakarta dari pasangan Mochtar Riady dan Suryawati Lidya. Dirinya merupakan penerus konglomerasi bisnis Lippo Group yang bergerak pada bidang jasa keuangan sampai konsumen.

