Profil The Juilliard School, Kampus Elit Impian Peraih Golden Buzzer AGT Putri Ariani

JAKARTA - Peraih Golden Buzzer ‘America’s Got Talent’ Putri Ariani ternyata memiliki keinginan besar untuk bisa masuk ke sekolah The Juilliard School.

Hal ini terungkap saat dirinya ditanya di panggung oleh salah satu juri kompetisi pencarian bakat asal Amerika Serikat (AS) itu.

Lalu, bagaimanakah profil The Juilliard School? Didirikan sebagai Institut Seni Musik pada 1905, The Juilliard School adalah sekolah terdepan dalam pendidikan seni pertunjukan.

Sekolah ini memiliki misi untuk memberikan pendidikan artistik berkaliber tertinggi bagi musisi, penari, aktor, komposer, koreografer, dan penulis drama berbakat dari seluruh dunia sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh mereka sebagai seniman, pemimpin, dan warga dunia.

Dikutip dari laman resminya, juilliard.edu, Institut Seni Musik ini didirikan oleh Frank Damrosch, putra baptis Franz Liszt dan kepala pendidikan musik untuk sekolah umum Kota New York. Kala itu, dia memiliki gagasan untuk mendirikan konservatori musik di Kota New York yang akan memungkinkan musisi berbakat memperoleh pelatihan musik tingkat lanjut di tanah Amerika, dan tidak harus bepergian ke luar negeri.

Para pengajar terkemuka direkrut dari Eropa, di antaranya pemain suling George Barrere, pianis Sigismond Stojkowski, dan pemain biola Franz Kneisel. Dengan angka pendaftaran awal hampir lima kali lipat dari yang diharapkan, Institut dengan cepat berkembang melebihi rumah aslinya di Fifth Avenue dan 12th Street, dan pada 1910, pindah ke tempat baru di Morningside Heights dekat Universitas Columbia.

Sembilan tahun kemudian, Augustus Juilliard, seorang pedagang tekstil yang kaya, meninggalkan wasiat terbesarnya untuk kemajuan musik saat itu. Pengawas warisan mendirikan Juilliard Graduate School pada 1924 untuk membantu siswa musik berbakat menyelesaikan pendidikan mereka.