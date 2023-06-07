Keren, Siswa SMA Pradita Dirgantara Diterima di 11 Kampus Top Luar Negeri

JAKARTA - Seorang siswa kelas XII SMA Pradita Dirgantara Solo di Boyolali (SMA PD), Judha Hoka Wishika, diterima di 11 perguruan tinggi luar negeri.
Mengutip siaran pers yang diterima, Rabu (7/6/2023), 11 universitas dengan total 13 program studi yang berhasil ditembus Judha termasuk kampus luar negeri dengan peringkat yang tidak main-main. Ke-11 kampus itu adalah sebagai berikut :
1. National University Singapore (NUS) – Computer Engineering ( Singapore)
2. King College London (KCL) – Computer Science (Inggris)
3. University Of Michigan, Ann Arbor – Computer Science (USA)
4. Nanyang Technological University (NTU) – Electrical and Electronic Engineering (Singapore)
5. University Of Toronto
• Computer Science ( Canada)
• Mathematical and Physical Science ( Canada)
6. The University of British Columbia
• Bachelor Of Science – Computer Science (Canada)
• Vancouver Campus – Faculty of Applied Science (Canada)
7. University of Melbourne – Bachelor Of Science – Computer Science (Australia)
8. University of Sidney – Bachelor of Engineering Honours – Software Engineering
9. University of Western Australia – Computing and Data Science (Australia)
10. University of New South Wales (UNSW) – Computer Science (Australia)
11. Monash University – Bachelor of Computer Science (Australia)
Selain itu, program studi yang dipilih Judha ini memiliki ranking cukup tinggi di tingkat Asia dan dunia. NUS Computer Engineering misalnya, menurut data Edurank, NUS berada di ranking 2 di Singapura, 13 di Asia, dan 46 dunia.
Menurut Edurank, program studi Electrical and Electronic Engineering di NTU yang ditembus Judha merupakan kampus nomor 1 di Singapura, 5 di Asia, dan 14 dunia. NTU merupakan kampus favorit alumni SMA PD dengan total 4 alumni yang saat ini menempuh studi di Singapura.
Sementara itu di Kanada, masih menurut Edurank, program studi computer science di kampus The University of British Columbia merupakan kampus dengan ranking 2 di Canada, 21 di North America, dan peringkat 26 di dunia.