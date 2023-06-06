Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kenapa Cuaca Tidak Baik-Baik Saja Sekarang Ini?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |07:29 WIB
Kenapa Cuaca Tidak Baik-Baik Saja Sekarang Ini?
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Ada alasan kenapa cuaca tidak baik-baik saja sekarang ini menarik diulas. Adapun pergerakan cuaca mengacu pada kondisi jangka pendek dari atmosfer yang lebih rendah, seperti curah hujan, suhu, kelembaban, arah angin, kecepatan angin, dan tekanan atmosfer.

Sayangnya, cuaca selalu mengalami perubahan mendadak di setiap negara. Hal ini membuat sebagian negara yang mengalami cuaca buruk nampak kewalahan memprediksikannya karena selalu berubah.

Ada alasan kenapa cuaca tidak baik-baik saja sekarang disebabkan oleh aktivitas manusia. Hal ini dikarenakan terjadinya pemanasan global. Hal ini membuat, pergerakan atahari berubah dan menimbulkan jenis cuaca yang bervariasi.

Seperti udara hangat naik dan udara dingin masuk untuk mengisi tempatnya, menyebabkan angin. Angin ini, bersama dengan uap air di udara, memengaruhi pembentukan dan pergerakan awan, curah hujan, dan badai.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191223//cuaca_ekstream-BaV5_large.jpg
BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem pada 22–23 Desember, Hampir Seluruh Indonesia Berisiko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/338/3191206//hujan-VFTc_large.jpg
Awal Pekan, BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191107//operasi_modifikasi_cuaca-trOQ_large.jpg
BMKG: Cuaca Ekstrem Masih Hantui Sumatra, Masyarakat Terdampak Bencana Diminta Waspada Risiko Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191092//gelombang_tinggi-JFiD_large.jpg
BMKG Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrem saat Libur Natal dan Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/338/3191084//cuaca_jabodetabek-R1Qw_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190758//hujan-aAg3_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement