Kenapa Cuaca Tidak Baik-Baik Saja Sekarang Ini?

JAKARTA- Ada alasan kenapa cuaca tidak baik-baik saja sekarang ini menarik diulas. Adapun pergerakan cuaca mengacu pada kondisi jangka pendek dari atmosfer yang lebih rendah, seperti curah hujan, suhu, kelembaban, arah angin, kecepatan angin, dan tekanan atmosfer.

Sayangnya, cuaca selalu mengalami perubahan mendadak di setiap negara. Hal ini membuat sebagian negara yang mengalami cuaca buruk nampak kewalahan memprediksikannya karena selalu berubah.

Ada alasan kenapa cuaca tidak baik-baik saja sekarang disebabkan oleh aktivitas manusia. Hal ini dikarenakan terjadinya pemanasan global. Hal ini membuat, pergerakan atahari berubah dan menimbulkan jenis cuaca yang bervariasi.

Seperti udara hangat naik dan udara dingin masuk untuk mengisi tempatnya, menyebabkan angin. Angin ini, bersama dengan uap air di udara, memengaruhi pembentukan dan pergerakan awan, curah hujan, dan badai.