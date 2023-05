JAKARTA - Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Dr. Miguna Astuti menyebutkan bahwa Indonesia merupakan pasar digital terbesar.

"Ketika berbicara digital, indonesia ini termasuk pasar terbesar," kata Miguna, dalam acara Okezone Goes to Campus, di UPNVJ, Rabu (31/5/2023).

Menurutnya, hal tersebut karena banyaknya jumlah penduduk di Indonesia serta baik hatinya Indonesia dalam memberikan kelonggaran regulasi bagi investor.

Lebih lanjut, kata dosen perempuan berkerudung itu, untuk pasar startup di Indonesia masih cerah dan menjadi salah satu tertinggi di dunia.

"Berdasarkan riset, ternyata pasar startup Indonesia masih cerah dan masih tertinggi," tuturnya.

Untuk diketahui, Okezone Goes to Campus hadir kembali menyapa mahasiswa. Kali ini Okezone menyapa kampus UPNVJ di Pondok Labu, Jakarta Selatan.

Okezone Goes to Campus bekerjasama dengan UPNVJ mengadakan seminar seru bertemakan 'Era Digital Ekonomi, Startup Masih Cerahkah?'. Dalam seminar ini banyak diisi oleh narasumber-narasumber hebat seperti Dr. Miguna Astuti (Dosen FEB UPNVJ), Hilbram Dunar (Global Radio Lead & Communication Coach), dan Royandi Hutasoit (Head of Social Media MNC Portal Indonesia).