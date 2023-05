JAKARTA - Sebuah momen penting dalam dunia pendidikan dan pemasaran digital terjadi di auditorium MNC University pada Senin (30/5).

Markplus Institute dan MNC University secara resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia.

Salah satu highlight dari acara ini adalah peluncuran program digital marketing MNC University yang kolaboratif dengan Markplus. Program ini diharapkan akan mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan era digital yang terus berkembang pesat. Dalam rangkaian acara tersebut, juga diadakan seminar dengan pembicara yang menginspirasi.

Rektor MNC University, Mariati Tirta Wiyata, menjadi pembicara pertama yang menyampaikan materi berjudul "The Future of Education: Challenges and Opportunities in the Digital Era". Dalam presentasinya, beliau menyoroti perubahan yang terjadi di dunia pendidikan akibat transformasi digital dan memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam era digital ini.

“Digitalisasi bertujuan untuk empowering people, hal ini membuat peran manusia menjadi sangat penting untuk memberikan dampak terhadap masyarakat,” kata Mariati.

Mariati menjelaskan Indonesia dengan keterbatasan SDM dalam berkompetisi secara knowledge skills dan technical skills membuat kita menghadapi tantangan di era digital ini.

“Untuk menyongsong era digital, kita harus mempersiapkan diri lulusan sarjana sebaik mungkin dengan mengatasi tantangan yang diantaranya kebutuhan skill yang beragam, persaingan global, perubahan model kerja, dan keterampilan digital yang memadai,” jelas Mariati.

Meskipun begitu, kata Mariati hadirnya digitalisasi dapat mengancam hilangnya berbagai macam profesi, namun kita tidak bisa menutup mata akan munculnya beragam profesi baru yang muncul akibat berkembangnya era digital.

Dengan adanya fenomena tersebut, kita harus agile, fleksibel, dan mudah beradaptasi untuk merespon perubahan yang diakibatkan dari digitalisasi.

Selanjutnya, CEO MarkPlus Inc, Jacky Mussry, menyampaikan materi berjudul "The Power of Content Marketing for Driving Success in the Digital Age". Jacky Mussry berbagi pengalaman dan pengetahuannya tentang pemasaran konten yang efektif dan bagaimana pemasaran konten dapat menjadi pendorong kesuksesan di era digital ini. Menurut Jacky meskipun perkembangan teknologi begitu pesat, humanity tetap harus berada di atas teknologi. Karena itu, menjadi manusia di dunia digital adalah tentang membangun dunia digital untuk manusia. “Manusia tidak boleh terpedaya dengan teknologi tapi dengan adanya teknologi kita mampu beradaptasi dan menggunakan semua teknologi tanpa harus mengurangi kemampuan daya pikir kita sendiri di era digital,” kata Jacky. Jacky melanjutkan konten dalam pemasaran digital merupakan suatu hal yang sangat penting. Pemasaran konten adalah seni menyusun pesan menarik yang memicu percakapan dinamis serta harus mempertimbangkan style dam substansi. “Sebuah konten marketing harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu menentukan clear objective, menentukan audiences yang jelas, membuat konten yang mudah disebarluaskan, menentukan media yang tepat, melakukan evaluasi konten marketing serta melakukan perbaikan konten,” jelas Jakcy Selanjutnya, Ketua Progam Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Pendidikan MNC University Rudy Tobing mengatakan program seminar hari ini yang membahas peran digital marketing bagi perkembangan karier mahasiswa dan sektor pendidikan di Indonesia sangatlah bermanfaat bagi sivitas akademika di MNC University. “Acara ini sebagai awal dari kerjasama antara MNC University & MarkPlus Inc (MarkPlus Inc) di bidang Digital Marketing dan sertifikasi profesional,” jelas Rudy. Kerjasama antara Markplus Institute dan MNC University meliputi beberapa bidang, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Mereka juga akan berkolaborasi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang digital marketing. Selain itu, keduanya akan menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar, webinar, workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa serta profesional di industri digital. Melalui penandatanganan MoU ini, MNC University menegaskan komitmennya dalam memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi yang sesuai dengan tuntutan pasar. Dengan kolaborasi ini, MNC University akan memperkaya pengalaman belajar mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan terbaru dalam pemasaran digital, yang akan memberikan keunggulan kompetitif di dunia kerja. Dalam acara ini, MNC University menunjukkan komitmenny untuk terus berinovasi dan menjalin kemitraan strategis dengan lembaga ternama seperti Markplus Institute. Hal ini menunjukkan bahwa MNC University adalah pilihan yang tepat bagi calon mahasiswa yang ingin mengikuti pendidikan sarjana yang relevan dengan tren industri dan teknologi terkini. Dengan penandatanganan MoU ini, Markplus Institute dan MNC University telah membuka jalan bagi kolaborasi yang saling menguntungkan dalam menghadapi tantangan digital marketing di masa depan. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi dunia pendidikan dan industri pemasaran digital di Indonesia.

