JAKARTA - Mahasiswa Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta berhasil menyabet juara satu dalam lomba “Atma Cordis Ilmiah “Atma Jaya United Scholar Competition and Annual Congress (AESCULAPIUS)” 2023.

Tim yang terdiri dari Winda Husni Arifah, Fahmi Kamaludin dan Adilah Falakh Sani berhasil menjadi yang terbaik pada cabang lomba poster Kesehatan Masyarakat.

BACA JUGA:

8 Mahasiswa Perebutkan Predikat Mahasiswa Berprestasi Unhas 2023, Uji Portofolio Capaian Unggulan-Presentasi Gagasan Kreatif

Fahmi mengatakan lomba itu merupakan sebuah pertemuan dan perlombaan ilmiah yang diadakan secara rutin setiap tahun oleh Pemerintahan Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (SM-FKIK) Unika Atma Jaya.

AESCULAPIUS diikuti oleh seluruh badan ilmiah mahasiswa rumpun kesehatan se-Indonesia, Tahun ini lomba mengusung tema ”Effort to Ameliorate Tropical Infectious Diseases as a Renowned National Health Burden through Innovative Medical and Scientific Strategies”

"Tema ini diharapkan akan menciptakan berbagai inovasi baru untuk menghadapi permasalahan kesehatan penyakit infeksi tropis," jelas Fahmi

BACA JUGA:

Fahmi mengungkap ada beberapa rangkaian kegiatan dalam acara ini diantaranya pendaftaran, seleksi tahap 1, final lomba (registrasi peserta, opening, presentasi final lomba, city tour, gala dinner, workshop, dan pengumuman).

Follow Berita Okezone di Google News

"Walaupun ada banyak tahap dalam prosesnya, kami tetap semangat dalam persiapannya. Alasan yang mendasari kami ingin mengikuti lomba ini adalah karena ingin menambah pengalaman dan mengukir prestasi sebanyak-banyak nya. Selain itu, kami juga sangat tertarik dengan kompetisi ini karena termasuk kompetisi yang bergengsi dan diadakan sangat keren dari di setiap tahunnya,” sambungnya Ia mengatakan timnya ikut pada cabang Lomba Poster Kesehatan Masyarakat (LPKM). Dalam lomba itu, diikuti 30 tim dengan 90 peserta dari berbagai universitas di Indonesia. Beberapa diantaranya Universitas Airlangga, Universitas Sebelas Maret, Universitas Andalas, Universitas Warmadewa, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Universitas Jember, dan beberapa universitas lain.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.