JAKARTA- 10 Contoh kalimat Simple Present Tense dalam bentuk positif lengkap dengan rumus dan artinya akan dibahas dalam artikel ini. Materi Bahasa Inggris diketahui tak lepas dari pembelajaran Tenses.

Di bangku menengah pertama materi ini sudah diajarkan meski hanya dasar-dasar. Terlebih untuk materi Simple Present Tense sudah didapat sejak kelas 7 SMP.

Simple Present Tense digunakan untuk kejadian yang sedang terjadi saat ini atau sedang terjadi secara rutin dalam kurun waktu tertentu. Memiliki rumus subjek + verb atau kata kerja utama + objek, tenses ini diketahui memiliki beberapa contoh, salah satunya kalimat positif.

Adapun berikut ini 10 contoh kalimat Simple Present Tense dalam bentuk positif lengkap dengan rumus dan artinya dilansir dari berbagai sumber:

Perlu diketahui, rumus yang ada pada simple present tense adalah subject + verb + object. Namun, ada peraturan dalam membuat kalimat positif ini, yakni jika subjeknya kata benda tunggal seperti it, he or she, maka kata kerjanya diakhiri dengan –s atau

es.

Sedangkan dalam kasus kata benda jamak tidak ada perubahan dalam bentuk kata kerja yang sebenarnya. Adapun contohnya sebagai berikut ini.

1. She listens to the lectures carefully.

(Dia mendengarkan ceramah dengan hati-hati.)

Subjek + verb-s + objek

2. I listen to the lectures carefully.

(Saya mendengarkan ceramah dengan hati-hati.)

Subjek + verb-s +objek

3. He goes to the market every day.

(Dia pergi ke pasar setiap hari.)

Subjek + verb-es + objek

4. His wife sets the table.

(Istrinya mengatur meja.)

Subjek + verb-s + objek

5. I like fruits.

(Saya suka buah-buahan.)

Subjek + verb + objek

6. We love flying kites.

(Kami suka menerbangkan layang-layang.)

Subjek + verb + objek

7. My son makes his bed.

(Anakku membereskan tempat tidurnya.)

Subjek + verb-s + objek

8. I play chess.

(Saya bermain catur.)

Subjek + verb + objek

9. She feels good.

(Dia merasa baik.)

Subjek + verb-s + objek

10. It wants to eat it.

(Ia ingin memakannya.)

Subjek + verb-s + objek

Itulah pemahaman dan 10 contoh kalimat Simple Present Tense dalam bentuk positif lengkap dengan rumus dan artinya yang bisa dijadikan bahan belajar.

 (RIN)