JAKARTA - BuddyKu Goes to Campus International University Liaison Indonesia (IULI) berlangsung secara meriah (9/3/2023).

Sambutan hangat disampaikan oleh rector dari IULI kepada BuddyKu yang dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa-mahasiswinya mengenal lebih jauh dinamika era digital yang penting untuk dipahami.

Dihadiri lebih dari 100 peserta dan narasumber berkompeten seperti Adhi Maulana selaku Head of Traffic and Product BuddyKu dan Delvi Sinambela selaku Head of Product BuddyKu.

Narasumber pertama yakni Adhi Maulana menekankan pentingnya generasi muda melihat dan menganalisa pergerakan arus teknologi informasi yang mengubah tatanan profesi pekerjaan yang ada.

Di era digital generasi muda harus bersiap hadapi situasi dimana jenis pekerjaan konvensional akan tiada dan terganti oleh pekerjaan baru berbasis digital.

“Banyak pekerjaan yang hilang tetapi terganti dengan lebih banyak lagi jenis pekerjaan baru dengan teknologi dan automacy yang tercipta dari adanya kemajuan teknologi dan informasi saat ini.” ujar Adhi Maulana.

Adhi Maulana juga menjelaskan mengenai sistem dalam perusahaan saat ini dan di masa depan. Perusahaan akan mengikuti transformasi digital, pengelolaan perusahaan pun sudah semestinya berubah. Dalam era digital ini bukan hanya saja generasi muda yang bekerja yang memiliki peran penting. Perusahaan juga memiliki peran untuk mengoptimalkan operasional perusahaan dan melakukan inovasi dalam sistem kerja perusahaannya agar semua menjadi seimbang sehingga berdampak positif untuk perusahaan. Narasumber kedua yakni Delvi Sinambela menyampaikan mengenai peluang apa saja yang bisa dilakukan generasi muda menghadapi transformasi digital yang terjadi ini. Mengasah skill sembari menjadi pelaku dari economy creator dapat dilakukan generasi muda sejak dini tanpa harus menunggu hilangnya berbagai profesi pekerjaan. Menjadi content creator merupakan salah satu cara mudah yang dapat dilakukan generasi muda dalam era digital, meskipun terlihat kurang begitu menjamin. Menjadi content creator ternyata bukan hanya bersifat memberikan informasi yang disebarluaskan saja, tetapi juga pengaplikasian diri dalam skill baru seperti digital marketing. Selain itu, menjadi seorang content creator juga memiliki karier jangka panjang kedepan yang dapat dilihat melalui proyeksi Indonesia pada ekonomi digital tahun 2030. Kamu mau memulai mengasah skill menjadi content creator? Download aplikasi BuddyKu, wadah kamu membagikan karya informatif original milikmu sendiri!

