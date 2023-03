JAKARTA - Hai generasi muda Indonesia! Perubahan dunia sangat terasa dampaknya terlebih kemajuan teknologi informasi.

Dalam dunia kerja perubahan serupa juga terjadi, generasi muda akan menghadapi transformasi jenis pekerjaan yang berbeda dari tahun ke tahun bahkan jenis pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya.

Generasi muda kini harus mempersiapkan diri menghadapi transformasi yang terjadi sembari mengasah skill baru untuk mengenal perubahan itu sendiri.

BuddyKu mengajak semua generasi muda Indonesia untuk mengikuti acara Goes to Campus yang juga bisa dihadiri oleh umum.

Acara tersebut bertemakan “Future Job and Creator Economy in Digital Era.”

Dihadiri oleh jajaran narasumber berkompeten yakni Tommy Tjokro selaku Chief of Content BuddyKu, Adhi Maulana selaku Head of Traffic and Product BuddyKu, Delvi Sinambela selaku Head of Content BuddyKu.

Didampingi oleh Tutun Nugraha, Ph.D selaku Rektor International University Liaison Indonesia (IULI). Acara BuddyKu Goes to Campus ini akan dibawakan oleh host ternama Aldi Hawari secara streaming melalui Zoom meeting pada 9 Maret 2023 Pukul 13.00-15.00 WIB. Kamu bisa mendaftar sekarang juga melalui link: bit.ly/BuddyKuIULI Dapatkan berbagai informasi yang membantu kamu sebagai generasi muda untuk terus berkembang melalui aplikasi BuddyKu! Download sekarang aplikasi BuddyKu di Appstore atau Playstore handphone kesayangan-mu.

