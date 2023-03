JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI menyebutkan terdapat delapan perguruan tinggi terbaik di Australia yang bergabung ke Program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA).

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek RI, Nizam menjelaskan bergabungnya delapan perguruan tinggi tersebut adalah langkah strategis meningkatkan kualitas riset dan pendidikan kedua negara.

“Kemendikbudristek menyambut baik dengan bergabungnya kelompok institusi pendidikan terbaik Australia Go8 dalam program IISMA 2023,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (2/3/2023).

Delapan universitas terbaik di Australia yang biasa dikenal sebagai Group of Eight (Go8) terdiri atas Australian National University, University of Melbourne, University of Sydney, University of New South Wales, University of Queensland, Monash University, University of Western Australia, dan University of Adelaide.

Bergabungnya institusi pendidikan tinggi terbaik Australia yang ada di dalam Go8 ke Program IISMA ini merupakan langkah penguatan kerja sama di bidang pendidikan antara Indonesia dengan Australia.

Pada saat yang bersamaan, kerja sama dengan universitas yang tergabung dalam Go8 ini diharapkan menjadi lompatan besar dalam peningkatan kualitas pendidikan, pertukaran budaya dan diplomasi antara kedua negara.

Menurut Nizam, harapan tersebut bukan hal yang mustahil mengingat kedelapan institusi pendidikan tinggi itu berada dalam daftar 150 perguruan tinggi terbaik di dunia menurut penilaian dari QS World University Rankings 2023 and Times Higher Education. Melalui kerja sama ini, kata dia, Pemerintah Australia juga berharap calon peserta Program IISMA 2023 dapat memperkaya diri dengan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan praktis untuk membantu mahasiswa Indonesia memenuhi kebutuhan tenaga kerja.



“Pemerintah Australia menyambut baik dengan dipilihnya Go8 sebagai tujuan mobilitas para penerima beasiswa IISMA tahun 2023,” ujarnya.



Pendaftaran Program IISMA untuk pelaksanaan 2023 sendiri telah dibuka sejak tanggal 8 Februari lalu hingga 8 Maret mendatang dengan informasi lebih lanjut yang dapat diakses melalui laman https://iisma.kemdikbud.go.id/