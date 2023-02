JAKARTA – Meski banyak memunculkan pro kontra di kalangan masyarakat, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat tetap bergeming dengan rencananya untuk agar siswa masuk sekolah mulai jam 5 pagi. Menurut Victor, rencana itu tidak adakan diberlakukan di semua sekolah, melainkan hanya di sekolah-sekolah tertentu saja.

"Secara serius saya menanggapi pernyataan ketua Sinode tentang sekolah jam 5 pagi. Kita perlu tidak semua sekolahan. Kita perlu dua sekolah. Dua sekolah itu sekolah unggul," kata Victor sebagaimana dikutip dari akun Instagramnya.

Victor menjelaskan bahwa kebijakan itu bertujuan menciptakan generasi penerus yang unggul. Pasalnya, menurut Victor, selama ini siswa di NTT sulit untuk masuk ke perguruan tinggi favorit di Indonesia seperti Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Kita punya kekurangan-kekurangan, tidak bisa NTT itu dipersepsikan atau disamakan dengan Jakarta atau ada yang membawa Finlandia. NTT dengan kekurangan infrastruktur, suprastruktur, sumberdaya. Kecuali uang',” jelasnya.

"Uang Nusa Tenggara Timur untuk dinas pendidikan dan kebudayaan, 50 persen APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur ada di dinas pendidikan dan kebudayaan. Tanpa DAU dan DAK uang provinsi itu untuk APBD itu sudah 35 persen, melampaui undang-undang. Undang-undang mengatur 20 persen. Kita tanpa DAU dan DAK sudah 35 persen," lanjut dia.

Untuk menjawab besarnya anggaran itu, jelas dia, perlu adanya sekolah unggulan sehingga lulusannya bisa bersaing.

"Pertama SMA 1. Dua SMA 6. Akan berjalan terus, jam 5 pagi," kata Victor.

"Kita akan kerja sama dengan lembaga yang membuat orang masuk di UI lulus. Sehingga dia mengajarkan anak ini dengan baik . Mereka dipersiapkan dari awal. UGM, ataupun yang menuju Harvard university sekalipun. Maka anak ini dipersiapkan sekelas Harvard university. Hanya dua sekolah," tambah dia.

Lebih jauh dijelaskannya, di NTT, matahari sudah terbit pasar pukul 05.48. Mengutip filosofi seorang tokoh, Victor menyebutkan, untuk sukses perlu beraktivitas sebelum matahari terbit.

"Sebelum matahari terbit telah siap untuk hidup di dalam pembangunan aktivitas. Oleh karena itu saya tidak akan mundur. Ini penting, melatih mereka untuk tes di mana pun mereka berada.

Yang ingin masuk tentara, langsung masuk Akmil, disiapkan. Tidak ada perubahan ini yang tidak ada pro dan kontra. Kajian sedang dilakukan," kata dia.

"Pelajaran paling baik dalam hidup kita Try and fix it. Di mana pun kita berada, ber gereja, ber pemerintahan try and fix it. Bukan kah kesempurnaan yang datang hari ini karena latihan? Try and fix it adalah sebuah pendekatan yang dapat membantu kita untuk menemukan kekurangan-kekurangan dan memperbaiki secara cepat," lanjut dia.