JAKARTA - Ahmad Munasir Rafie Pratama adalah seorang dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang dikabarkan hilang kontak setelah mendapat tugas di Oslo Norwegia.

Polda DIY sendiri telah merilis laporan oranng hilang atas nama Ahmad Munasir Rafie Pratama pada 17 Februari 2023 dengan nomor laporan STPLK/0003/II/DIY/SPKT.

Diketahui, Ahmad Munasir Rafie Pratama ini terlapor berangkat ke Oslo, Norwegia untuk tugas dinas dari UII Yogyakarta pada tanggal 4-11 Februari.

Ia direncanakan pulang pada 12 Februari 2023 menuju Istanbul, Turki, namun kemudian dilaporkan telah hilang kontak.

"Jika menemukan dan/atau mendapatkan informasi, segera hubungi Call Center Kepolisian 110 atau Nomor Whatsapp SPKT Polda DIY 0813-2691-0244," dikutip dari laporan orang hilang yang dirilis Polda DIY

Pria yang memiliki ciri-ciri fisik 175 cm, berat 68 kg, dan berkulit sawo matang ini adalah dosen teknologi informatika di UII Yogyakarta.

Mengutip dari laman UII Yogyakarta, ia menjabat sebagai Asisten Profesor dan Sekretaris Departemen Informatika di kampus tersebut.

Pria yang lahir di Banjarmasin, 3 Maret 1986 ini menyelesaikan gelar sarjananya di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) dan melanjutkan ke jenjang master di Monash University Australia dengan gelar Master of Information Technology (MIT).

Ia kemudian melanjutkan lagi studinya ke jenjang doktor di Stony Brook University - The State University of New York, USA, dengan gelar Philosophy Doctor (Ph.D).

Penelitiannya ada di bidang teknologi informasi, m-learning, m-commerce, mobile security dan social media.

Hingga kini, pihak UII Yogyakarta masih terus melakukan pelacakan keberadaan Ahmad Munasir Rafie Pratama ini.