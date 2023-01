JAKARTA – Mengambil tema ‘Through Education, To Be a Light unto the Nation’ MNC University menggelar wisuda angkatan pertamanya.

Sebanyak 83 wisudawan dan wisudawati dari 4 prodi yaitu Manajemen, Akuntansi, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Matematika, dinyatakan sebagai Sarjana (S1) di Jakarta Concert Hall, Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2023).

Ketua Umum Yayasan Hary Tanoesoedibjo sekaligus Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo mengatakan MNC University menghasilkan lulusan berkualitas yang berbekal pendidikan terbaik, siap bekerja dan menjadi pencipta lapangan kerja.

“MNC University berkolaborasi dengan berbagai universitas ternama dunia. MNC University membangun generasi muda Indonesia yang kompetitif. Tidak hanya skala nasional, tapi juga di kancah global. Harapan saya tentunya setelah ini mereka mentas. Mereka bisa ikut ambil bagian membangun Indonesia dengan mereka bekerja,” ujar Hary, Kamis (19/1/2023).

Lulusan MNC University bisa mengembagkan diri sebagai entrepreneur. “Atau mereka kerja di perusahaan dan mereka membuat perusahaan itu bisa berkembang: Itu artinya mereka ikut ambil bagian membangun ekonomi juga. Karena kalau perusahaan berkembang, pajak mereka makin banyak, karyawan juga makin tumbuh. Kalau mereka entrepreneur, mereka juga mempekerjakan orang lain,” imbuh Hary.