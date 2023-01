JAKARTA- Alasan kenapa perempuan kesulitan membaca peta atau GPS menarik diulas. Sering terjadi ketika perempuan disuruh memimpin jalan dengan menggunakan peta, mereka selalu pergi ke suatu tempat jauh, mengambil rute terpanjang untuk mencapai tujuan, atau lebih buruk lagi, tersesat.

Hal ini menjadi salah satu stereotip gender bagi perempuan yang mayoritas payah membaca peta, dibandingkan laki-laki.

Lantas alasan kenapa perempuan kesulitan membaca peta? Simak penjelasannya di sini. Hal ini dikarenakan wanita ingin terlihat berjuang untuk melakukannya sendiri sehingga membuatnya gugup dan salah membaca petunjuk arah.

Membaca peta bergantung pada kesadaran spasial yang mencakup kemampuan untuk menggambarkan bentuk benda dalam pikiran, dimensi, koordinat, proporsi, dan gerakan. Ini juga melibatkan kemampuan untuk membayangkan sebuah objek diputar di ruang angkasa. Menurut Allan dan Barbara Pease-penulis Why Men Don't Listen And Women Can't Read Maps menilai laki-laki secara ilmiah diakui memiliki keunggulan dalam keterampilan spasial karena melalui pemindaian otak, laki-laki memiliki area khusus di sisi kanan otak.

" Otak yang didedikasikan untuk kemampuan spasial. Sedangkan wanita tidak memiliki kemampuan tersebut. Kemampuan spasial perempuan terletak di kedua belahan otak perempuan tetapi tidak memiliki lokasi terukur yang spesifik seperti laki-laki," kata Allan seperti dikutip Cxomedia. Kata peneliti juga dipengaruhi oleh faktor hormonal. Jadi, karena tingkat hormon testosteron pria yang lebih tinggi dibandingkan wanita, membuat pria lebih baik dalam hal navigasi. Uniknya, hipotesis ini pun telah dibuktikan dengan penelitian lanjutan. Dan terbukti, wanita yang diberi tambahan hormon testosteron akan meningkat pula kemampuan navigasi atau membaca mapsnya. Selain baik dalam kemampuan navigasi, laki-laki juga memiliki kemampuan menavigasi rute yang lebih efisien dibandingkan dengan perempuan. Kemampuan navigasi para laki-laki yang lebih baik dari perempuan tidak muncul begitu saja, sebab melansir dari Natural Navigator, perbedaan kemampuan navigasi antara laki-laki dan perempuan tidak mutlak karena perbedaan gender. Pengalaman laki-laki yang sering melintasi rute-rute jalan atau tempat dan pengalaman mengambil jalan pintas juga membuat laki-laki lebih pandai bernavigasi. Â (RIN) Â