YOGYAKARTA - Ada sebanyak tuhuh mahasiswa sarjana dan pascasarjana dari University of Gronigen, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) dan Uganda berkesempatan untuk mengikuti student exchange di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ketujuh mahasiswa itu akan menjalani perkuliahan pada semester gasal 2022/2023.

Menurut Dekan Fakultas Geografi UGM, Dr. Danang Sri Hadmoko, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Universitas Gronigen lebih dari 10 tahun lalu dan pertukaran mahasiswa yang telah berlangsung selama 4 batch sejak tahun 2018.

Sementara untuk kerja sama dengan NTNU telah berjalan selama lima tahun terakhir dengan kegiatan pertukaran mahasiswa sejak 2018.

Dikutip dari laman resmi UGM, mahasiswa yang mengikuti students exchange program dari Faculty of Spatial Science University of Gronigen ini berjumlah limra orang.

Mereka mengikuti kuliah di Fakultas Geografi UGM dengan mengambil mata kuliah prodi geografi lingkungan, kartografi dan penginderaan jauh, dan pembangunan wilayah.

Selain mengikuti perkuliahan di Fakultas Geografi, beberapa mahasiswa juga mengambil mata kuliah tambahan di FISIPOL, Fakultas Biologi, dan Fakultas Teknik UGM.

Sementara mahasiswa program pascasarjana dari NTNU mengambil mata kuliah di prodi Magister Geografi minat MPPDAS. Adapun satu orang dari Uganda diterima belajar di program doktor Ilmu Geografi dengan beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) dari UGM selama tiga tahun. “Selama mengikuti kegiatan di Fakultas Geografi, para mahasiswa tidak hanya kuliah di kelas saja, namun mengikuti diskusi grup serta kuliah lapangan di Salatiga dan Ambarawa yang disiapkan oleh salah satu dosen prodi Sains Infromasi Geografi, Dr. Projo Danoedoro,” jelasnya. Lebih lanjut Danang mengatakan Fakultas Geografi telah memiliki kerja sama yang cukup panjang dengan University of Groningen dan NTNU. Skema student exchange program dengan University of Groningen telah berjalan secara rutin mengirimkan mahasiswa untuk belajar di Fakultas Geografi UGM di jenjang sarjana. Sedangkan dengan NTNU telah menjalankan sejumlah kerja sama di program pascasarjana baik bidang akademik maupun penelitian dalam lingkup Citizen Engagement and Natural Resource Governance Education yakni Departement of Geography, NTNU, Departemen Politik Pemerintahan FISIPOL, dan Fakultas Geografi UGM. Fakultas Geografi juga secara rutin mengirimkan mahasiswa program pascasarjana untuk belajar di Departement of Geography NTNU selama satu semester serta ada fasilitas kursus bahasa Inggris dan tes IELTS bagi mahasiswa program pascasarjana Fakultas Geografi. “Harapannya untuk semseter mendatang akan lebih banyak mahasiswa dari skema student exchange program yang diterima di Fakultas Geografi terutama untuk mendukung program IUP yang akan dibuka pada tahun 2023,” tuturnya.