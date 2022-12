SURABAYA - Pimpinan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) menyambut kunjungan tim dari National Pingtung University (NPTU) di Gedung Rektorat Kampus Lidah Wetan, Selasa (27/12/2022).

Kunjungan kampus dari negeri Taiwan ini dalam rangka membahas program student exchange atau pertukaran mahasiswa.

Dikutip dari laman resmi UNESA, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama, Dr. Sujarwanto, M.Pd., menyampaikan bahwa kolaborasi program student exchange penting dilakukan sebagai penguatan implementasi MKBM di UNESA.

Melalui pertukaran mahasiswa, maka nanti mahasiswa akan bisa banyak belajar hal di kampus luar.

Dean of Office of Research and Development, NPTU Prof. Dr. Hua-Shu Hsu, menyampaikan bahwa pihaknya siap berkolaborasi program pertukaran mahasiswa dengan UNESA dan menyanggupi seluruh kriteria bahasa yang ada di UNESA, baik itu bahasa Indonesia, Jepang, Mandarin, maupun Inggris.

Sementara itu, Asrori, S.S., M.Pd., Ketua Office of International Affairs (OIA) UNESA menjelaskan bahwa kunjungan tim NPTU merupakan tindak lanjut dari apa yang dibahas dalam kunjungan UNESA ke kampus tersebut beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, mereka membahas kerja sama, khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dan Fakultas Ilmu Olahraga (FIO) dengan NPTU semester depan ini. “Dari kunjungan kami ke sana, pihak NTPU akhirnya mau langsung meninjau ke UNESA dan sekaligus membahas progresnya,” ucap Asrori. Dia menambahkan, sejumlah fakultas yang ada di UNESA maupun di NPU Taiwan sudah ada kerja sama program student exchange yang akan dilaksanakan pada 2023. Kerja sama ini akan terus diperluas dan melibatkan fakultas lainnya. “Model pertukaran mahasiswa itu nantinya mereka (NPTU, red) akan mengirim 10 hingga 15 mahasiswa bersama dosen pembimbingnya untuk datang ke UNESA dan melaksanakan program tersebut. Begitu juga sebaliknya kita yang ke sana nantinya guna keberlangsungan internship,” paparnya. Dia berharap dari diskusi ini tercapai sebuah harapan yang tentunya berangkat dari beberapa hal yang telah didiskusikan sebelumnya, baik apa yang ditawarkan NPU Taiwan kepada UNESA maupun sebaliknya. “Semoga ini bisa segera dieksekusi sekaligus diimplementasikan entah itu dari student exchange maupun riset,” harapnya. Pertemuan ini dihadiri jajaran bidang Perencanaan dan Kerja Sama UNESA, OIA UNESA dan jajaran dekan selingkung UNESA. Sementara dari NPTU dihadiri Prof. Dr. Kellvin Chen (Dean of Office of International Affairs) dan Ms. Chi-Hui Chung (Project Assistant of Office of International Affairs).