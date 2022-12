JAKARTA – iNews dan BuddyKu gelar acara bertemakan “Introduction to Media and Explore the Career Opportunity” (15/11/22) di Universitas Bina Nusantara Kampus Anggrek, dihadiri oleh puluhan peserta, acara tersebut berjalan dengan sukses.

Acara tersebut dilakukan lantaran adanya inisiasi MNC Group pada dunia pendidikan agar dapat menciptakan hubungan yang antara dunia akademik dengan industri media.

Acara tersebut mendatangkan dua ternama yakni Aiman Witjaksono selaku Deputy Editor in Chief iNews dan Aldi Hawari selaku Business Development & Partnership Manager BuddyKu yang menggantikan Tommy Tjokro selaku Chief of Content BuddyKu yang berhalangan hadir.

Narasumber pertama yakni Aldi Hawari memaparkan dunia kerja saat ini yang terus mengalami dinamika perubahan dikarenakan terjadinya transformasi media konvensional kearah media digital yang membuat lapangan pekerjaan menjadi bertambah luas.

Content creator menjadi salah satu peluang pekerjaan baru yang mudah dilakukan pada platform seperti BuddyKu di era saat ini bahkan memiliki jenjang karir di masa depan, namun untuk dapat sukses mencapai itu seseorang harus memiliki hal-hal yang perlu diperhatikan.

“Konsistensi adalah salah satu kunci, seperti yang kita tahu itu sulit dilakukan.” Ujar Aldi Hawari.

Disisi lain, Aiman Witjaksono dengan detail memberi motivasi kepada mahasiswa-mahasiswi yang hadir untuk tidak menyia-nyiakan masa-masa dibangku kuliah untuk terus senang mempelajari hal baru. “Didalam hidup kita akan terus belajar, itulah mengapa kita hidup.” Ucap Aiman.

Selain berbagi ilmu dan pengalaman dengan para mahasiswa, rangkaian kegiatan ini juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk mengambil program magang (internship). Para mahasiswa juga diberikan sesi tes simulasi menjadi reporter.

"Jadi yang diingini dunia kerja seperti apa, yang dimiliki kampus seperti apa, kita bisa berbicara dan berdiskusi. Sehingga kita ada link and match kampus dan kerja," kata Deputy Editor in Chief iNews Aiman Witjaksono kepada wartawan di Auditorium Lantai 4, Universitas Binus, Palmerah, Jakarta Barat.

Sementara itu, Head of Program Mascomm Universitas Binus, Dr. Muslihin menyambut baik program yang diselenggaralan oleh iNews. Menurutnya, kegiatan ini memberikan wawasan baru kepada para mahasiswa yang sebentar lagi akan terjun dalam dunia kerja.

"Kehadiran teman-teman iNews di sini sangat diperlukan. Karena medialah tempat kami bersama-sama memberikan bekal kemampuan keterampilan mahasiswa terkait perkembangan industri media," Ujarnya.

(kha)