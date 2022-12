SOLO - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta memborong penghargaan dalam Anugerah Diktiristek 2022.

Pemberian penghargaan ini berlangsung secara luring di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta dan disiarkan melalui Youtube Ditjen Diktiristek pada Kamis (15/12/2022) malam.

Ajang ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

BACA JUGA:UNS Launching 2 Mesin Canggih Berteknologi Tinggi untuk Manufaktur dan Pertambangan

Tujuh penghargaan yang diraih UNS pada Anugerah Humas Diktiristek kategori Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) antara lain Gold Winner Siaran Pers, Silver Winner Majalah, Silver Winner Video Profil, dan Silver Winner Media Sosial.

Selain itu, UNS juga meraih predikat Terbaik 2 Anugerah Pembelajaran dan Kemahasiswaan SPADA Awards Sub Kategori Perguruan Tinggi dengan Kontribusi Mata Kuliah Terbanyak; penghargaan Anugerah Sumber Daya Academic Leaders Tahun 2022 Sub Kategori Dosen Bidang Sosial dan Humaniora yang diberikan kepada Dosen FEB UNS, Profesor Irwan Trinugroho; dan Bronze Winner Anugerah Kerja Sama Diktiristek Sub Kategori Pertumbuhan IKU 6 Terbaik.

BACA JUGA:Rektor UNS Resmikan Tax Center: Klinik Akuntansi dan Pajak

Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Diktiristek Kemendikbudristek, Profesor Nizam kepada Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho.

Dalam sambutannya, Prof. Nizam mengatakan bahwa pemberian anugerah ini merupakan apresiasi Ditjen Diktiristek kepada pemangku kepentingan dari perguruan tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), jurnalis, media, dan mitra yang telah meraih pencapaian tertinggi dan berkontribusi dalam mendukung implementasi transformasi pendidikan tinggi (Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, dan Matching Fund).

Sementara itu, Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho mengaku sangat bersyukur dengan tujuh penghargaan yang diraih UNS di ajang Anugerah Diktiristek 2022 ini. Beliau mengatakan tujuh penghargaan tersebut menjadi kado terindah bagi UNS di akhir tahun 2022. “Alhamdulillah, semoga di tahun 2023 prestasi UNS akan meningkat lagi,” harap Prof. Jamal. Kepala UPT Humas dan Media UNS, Dr. Deddy Whinata menambahkan, UPT Humas dan Media UNS berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan dan menyajikan informasi kepada publik. “Terima kasih atas dukungan dan doa dari semua pihak sehingga UNS mampu meraih penghargaan ini. Terima kasih juga rekan-rekan media atas kerja samanya selama ini,” kata Dr. Deddy. Selain memperoleh tujuh penghargaan pada Anugerah Diktiristek 2022, pada 14 Desember kemarin UNS juga memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai Badan Publik Informatif Kategori Perguruan Tinggi Negeri tahun 2022. Skor yang diperoleh UNS yaitu 95,70. Dr. Deddy mengucapkan rasa syukur atas perolehan lompatan dua kategori yang telah diraih UNS yaitu dari Cukup Informatif di tahun 2021 menjadi Informatif di tahun 2022. "Capaian ini sangat membanggakan sekaligus menjadi tantangan ke depan agar kita bisa memberikan pelayanan informasi publik secara baik dan transparan kepada mayarakat," ujar Dr. Deddy. Selain perguruan tinggi, badan publik lain yang memperoleh penghargaan yaitu Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Kementerian, dan Partai Politik.