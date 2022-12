JAKARTA - Ratusan mahasiswa terlihat antusias mengikuti kegiatan iNews Goes To Campus pada Kamis (15/12/2022).

Kegiatan tersebut mendatangkan jurnalis senior sekaligus Deputy Editor in Chief iNews, Aiman Witjaksono.

Di hadapan mahasiswa, Aiman berbagi ilmu dan pengalaman seru menjadi seorang jurnalis. Para mahasiswa juga terlihat antusias melontarkan sejumlah pertanyaan kepadanya.

Seorang mahasiswa Ilmu Komunikasi, Firgiawan Ari (22) mengaku senang dengan kehadiran Aiman sebagai narasumber. Ia mengaku mendapatkan ilmu banyak.

"Karena kebetulan saya mengikuti Aiman. Suka nonton. Saya cukup tau banyak tadi pas dia menyampaikan pengalamanya," kata Firgi kepada wartawan, Kamis.

Mahasiswa yang menginjak semester 8 itu mengaku ingin bercita-cita menjadi seorang jurnalis. Guna mewujudkan impiannya itu, saat ini Firgi mengambil program internship di salah satu media swasta.

"Sama mengikuti kegiatan ini, semoga kegiatan ini menjadi kesempatan saya karena saya ingin kerja di media," ungkapnya.

Sementara itu, Aiman mengatakan, kegiatan iNews Goes To Campus ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang baik (Link and Match) antara dunia akademik dengan industri media. Kegiatan ini juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk mengambil program magang (internship).

"Jadi yang diingini dunia kerja seperti apa, yang dimiliki kampus seperti apa, kita bisa berbicara dan berdiskusi. Sehingga kita ada link and match kampus dan kerja," katanya.

Tak hanya di Universitas Binus, kegiatan iNews Goes To Campus ini rencananya akan diselenggarakan di sejumlah Universitas yang ada di Indonesia. "Semoga ini menjadi bagian pengabdian inews untuk masyarakat, memberikan manfaat, nilai tambah bagi mereka," ungkap Aiman.