JAKARTA – Perkenalan diri merupakan sesuatu hal yang penting ketika bertemu dengan orang baru. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai introduction.

Memperkenalkan diri menjadi tindakan awal dengan menyampaikan nama dengan sikap ramah agar bisa menjalin hubungan baik dengan orang baru tersebut.

Setelah itu, bisa memberitahu mengenai pekerjaan, tempat tinggal, tanggal lahir, hobi, dan cita-cita sebagai penambah.

Deretan Contoh Perkenalan Diri dalam Bahasa Inggris

Perkenalan diri bisa berbeda tergantung dengan audiens atau situasi yang sedang dialami, berikut ini:

1. Perkenalan singkat

“Hello, my name is Julia. Nice to meet you!”

(Halo nama saya Julia. Senang bertemu denganmu).

2. Perkenalan dalam kelas baru

“Hi everyone, let me introduce myself. My name is Lucy and I’m from Bogor. Thank your for your attention.”

(Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Namaku Lucy dan aku berasal dari Bogor. Terima kasih atas perhatiannya).

3. Perkenalan dalam pekerjaan

“Hi, I’m Akemi and I just started as a sales consultant in communication department.”

(Hai, saya Akemi dan saya baru saja memulai pekerjaan sebagai konsultan penjualan di departemen komunikasi).

4. Perkenalan dengan orang baru dalam kondisi santai

“Hey there! I’m Adi. I just moved to the building yesterday. Have you lived here for long?”

(Hei di sana! Saya Adi. Saya baru saja pindah kemarin. Apakah kamu sudah lama tinggal di sini?)

5. Perkenalan diri dalam wawancara kerja

“Good morning, Sir. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Nadia. I am from Bali. Currently, I am living in Jakarta. About my education, I have done my graduation from Universitas Negeri Jakarta.

After that, I have 2 years of work experience in news writer. I am hard working and honest person. My short-term goal is to get a job in a reputed company and long-term goal is to achieve a good position where I can build my career. My weakness is trusting people easily.”

(Selamat pagi, Pak. Terima kasih karena memberikan saya kesempatan untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Nadia. Saya berasal dari Bali. Saat ini saya tinggal di Jakarta. Tentang pendidikan saya, saya telah lulus dari Universitas Negeri Jakarta.

Setelah itu, saya memiliki 2 tahun pengalaman kerja menjadi penulis berita. Saya pekerja keras dan jujur. Impian jangka pendek saya adalah mendapatkan pekerjaan di perusahaan ternama dan impian jangka panjang saya adalah menerima posisi yang bagus sehingga saya bisa membangun karir. Kelemahan saya adalah sangat mudah percaya dengan orang lain).

Demikian lima cara perkenalan diri dengan menggunakan bahasa Inggris.