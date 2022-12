JAKARTA - Sebagai sebuah institusi pendidikan yang tengah menyongsong label world class university, MNC University terus meningkatkan kualitas civitas academika-nya, terutama dalam bidang akademik.

Didasari semangat membangun institusi menuju global university di 2037, MNC University mengadakan training dengan tajuk 'Open Science Research Methods' pada Selasa (6/12/2022) bertempat di iNews Tower, Jakarta.

Pelatihan yang dihadiri oleh seluruh dosen dan tenaga kependidikan MNC University ini berlangsung selama kurang lebih dua jam dan mengupas metode-metode penelitian dalam Open Science, dibawakan oleh pemateri dari Australia, Dr. Sandersan (Sandy) Onie, Direktur Southeast Asian Network for Open Science, Presiden Indonesian Association for Suicide Prevention, dan Co-Founder Emotional Health for All Foundation.

Sesi pemaparan materi dilanjutkan dengan tanya jawab untuk memberikan peserta kesempatan dalam memahami Open Science Research secara lebih mendalam.

โ€œVisi MNC University untuk menjadi world class university tentunya harus dimulai dengan pengembangan mutu dosen dan tenaga kependidikan guna memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswa/i kami. Materi yang dibawakan hari ini tentunya telah membekali kami semua dengan ilmu Open Science Research yang dapat kami terapkan dalam kegiatan perkuliahan sehari-hari,โ€ terang Mariati Tirta Wiyata, Rektor MNC University.

Terlebih lagi, setelah adanya pelatihan ini, dosen-dosen MNC University diharapkan dapat mengeluarkan riset-riset berkualitas dengan outcome yang dapat memberikan sumbangsih positif bagi pembangunan bangsa Indonesia.

Dengan keseriusan MNC University dalam meningkatkan kualitas para pengajar dan tenaga kependidikannya, diharapkan visi menjadi global university di tahun 2037 dapat diraih lebih cepat. โ€œMNC University terus berbenah diri menyongsong hari depan dengan semangat membangun negeri, lewat tangan-tangan para dosen dan tenaga kependidikan yang mumpuni, kami percaya MNC University dapat mencetak para lulusan berdaya saing global untuk dapat ikut serta membangun Indonesia,โ€ ujar Mariati.