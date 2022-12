JAKARTA - Apakah Anda mengetahui apabila mamalia juga dapat hidup di laut atau air? Namun, mamalia yang hidup di laut atau air berbanding dengan ikan.

Mamalia laut atau air merupakan mamalia yang mempunyai keterlibatan dengan lingkungan laut untuk hidup.

Kemudian, apa saja mamalia yang memakai sirip untuk berenang?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, anda perlu mengetahui apa pengertian dari mamalia.

Berdasarkan Wildlife Ecology: A Guide to the Ecological Approach Studying the Wildlife of The Central United States (1989), mamalia merupakan hewan vertebrata yang mempunyai tanda seperti adanya kelenjar susu dan rambut.

Tetapi, berbanding dengan mamalia laut atau air yang mempuyai tanda-tanda sebagai berikut:

- Untuk mamalia laut mempunyai ekor yang mendatar bergetar ke atas dan ke bawah - Mempunyai blowholes (lubang napas) dengan menangkap oksigen dari angin - Mempunyai insang dengan menangkap oksigen dari dalam air dan mempunyai sirip lebih dari 4. Mamalia yang Memakai Sirip untuk Berenang 1. Lumba-lumba hidung botol 2. Lumba-lumba sungai amazon 3. Lumba-lumba sisi putih amazon 4. Paus abu-abu 5. Paus bungkuk 6. Paus pembunuh 7. Paus hidung botol 8. Paus biru 9. Paus sperma 10. Harbor porpoise 11. Beluga 12. Manatee 13. Singa laut 14 Dugong